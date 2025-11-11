AJPW: Calendario «Real World Tag League 2025»

All Japan Pro Wrestling dio a conocer el calendario de encuentros para su magno torneo anual de parejas «Real World Tag League 2025«.

► «Real World Tag League 2025» -Calendario de encuentros

Esta edición comenzará el 16 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall y concluirá en el mismo recinto el 10 de diciembre. Todos los combates de la fase de grupos se disputarán bajo las reglas de la PWF, con una duración de 30 minutos por lucha. La gran final será un combate sin límite de tiempo.

Por cada victoria se otorgarán dos puntos, las derrotas no suman puntos. El empate por límite de tiempo concede un punto; los empates por conteo fuera o salida del ring de ambos equipo no otorgan puntos.

Si al final de la fase de grupos existen equipos empatados en la cima de cada sector se utilizará como criterio de desempate el resultado entre ellos. Si el resultado del enfrentamiento directo es empate, el equipo que avanzará a la final se decidirá en un partido único sin límite de tiempo en el evento del Korakuen Hall el 10 de diciembre.

El calendario queda así:

AJPW, 16.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

– Jun Saito, MUSASHI y Seiki Yoshioka vs. Dan Tamura, Ryo Inoue y Shouta Kofuji

– Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo vs. Ren Ayabe y Talos

– Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino vs. Hokuto Omori y Kuma Arashi

– Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. vs. Ryuki Honda y Naoya Nomura

– Real World Tag League – Grupo B: Yuma Aoyagi y Yuma Anzai vs. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

– Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey vs. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan

AJPW, 23.11.2025

Kira Messe Numazu

– Yuma Anzai vs. Shouta Kofuji

– Yuma Aoyagi, Hideki Suzuki, Ryo Inoue y Seigo Tachibana vs. Jun Saito, Ryuki Honda, MUSASHI y Seiki Yoshioka

– Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos vs. Hokuto Omori y Kuma Arashi

– Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino vs. Dan Tamura y Hikaru Sato

– Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey vs. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

– Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. vs. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan

AJPW, 28.11.2025

Kumamoto Food Exchange Hall (Foodpal Kumamoto)

– Yuko Miyamoto vs. Shouta Kofuji

– Kento Miyahara, Davey Boy Smith Jr., Jun Saito, Hokuto Omori y Kuma Arashi vs. Xyon, Oddyssey, Ren Ayabe, Talos y Ryo Inoue

– Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo vs. Dan Tamura y Hikaru Sato

– Real World Tag League – Grupo A: Go Shiozaki y Shotaro Ashino vs. MUSASHI y Seiki Yoshioka

– Real World Tag League – Grupo B: Yuma Aoyagi y Yuma Anzai vs. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan

– Real World Tag League – Grupo B: Ryuki Honda y Naoya Nomura vs. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

AJPW, 29.11.2025

Fukuoka Island City Forum

– Go Shiozaki vs. Shouta Kofuji

– Shotaro Ashino, Jun Saito, Dan Tamura y Ryo Inoue vs. Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO, Takashi y Yuko Miyamoto

– Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo vs. Hokuto Omori y Kuma Arashi

– Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos vs. MUSASHI y Seiki Yoshioka

– Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey vs. Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr.

– Real World Tag League – Grupo B: Yuma Aoyagi y Yuma Anzai vs. Ryuki Honda y Naoya Nomura

AJPW, 30.11.2025

Hiroshima Industrial Hall East Exhibition Hall

– Kengo Mashimo vs. Shouta Kofuji

– Jun Saito y Ryo Inoue vs. Go Shiozaki y Shotaro Ashino

– Kento Miyahara, Davey Boy Smith Jr. y Tsuyoshi Okada vs. Hideki Suzuki, Ryuki Honda y Yuko Miyamoto

– Real World Tag League – Grupo A: Hokuto Omori y Kuma Arashi vs. MUSASHI y Seiki Yoshioka

– Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos vs. Dan Tamura y Hikaru Sato

– Real World Tag League – Grupo B: Takashi y Kuroshio TOKYO Japan vs. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

– Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey vs. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai

AJPW, 06.12.2025

Osaka Edion Arena #2

– Yuma Aoyagi, Yuma Anzai, Ren Ayabe y Talos vs. Hokuto Omori, Kuma Arashi, Ryo Inoue y Shouta Kofuji

– Jun Saito y «Mr. Saito» Naruki Doi vs. Xyon y Oddyssey

– Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo vs. Go Shiozaki y Shotaro Ashino

– Real World Tag League – Grupo A: MUSASHI y Seiki Yoshioka vs. Dan Tamura y Hikaru Sato

– Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. vs. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO

– Real World Tag League – Grupo B: Ryuki Honda y Naoya Nomura vs. Takashi y Kuroshio TOKYO Japan

AJPW, 07.12.2025

Port Messe Nagoya Exhibition Hall #2

– Jun Saito, Atsuki Aoyagi y Ryo Inoue vs. Takashi , Hiroki Murase y Shouta Kofuji

– Real World Tag League – Grupo A: Hideki Suzuki y Kengo Mashimo vs. MUSASHI y Seiki Yoshioka

– Real World Tag League – Grupo A: Ren Ayabe y Talos vs. Go Shiozaki y Shotaro Ashino

– Real World Tag League – Grupo A: Hokuto Omori y Kuma Arashi vs. Dan Tamura y Hikaru Sato

– Real World Tag League – Grupo B: Xyon y Oddyssey vs. Ryuki Honda y Naoya Nomura

– Real World Tag League – Grupo B: Kento Miyahara y Davey Boy Smith Jr. vs. Yuma Aoyagi y Yuma Anzai

AJPW, 10.12.2025

Tokyo Korakuen Hall

– Real World Tag League – Final: