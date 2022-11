All Japan Pro Wrestling dio a conocer el calendario de encuentros de la primera fase de sus torneos «Real World Tag League 2022» y «Jr. Battle of Glory 2022» que se realizarán de forma simultánea.

► «Real World Tag League 2022» y «Jr. Battle of Glory 2022» – Calendario de encuentros

Los dos torneos comenzarán el 13 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall y concluirán el 7 de diciembre en el mismo escenario.

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 13.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

0. Takao Omori, Yoshitatsu & TAJIRI vs. Izanagi, Black Menso~re & Oji Shiiba

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Dan Tamura vs. Ryo Inoue

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Hokuto Omori vs. Rising HAYATO

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Atsuki Aoyagi vs. Hikaru Sato

-. Real World Tag League: Jun Saito & Rei Saito vs. Kojo Doi & Kuma Arashi

-. Real World Tag League: Shotaro Ashino & Ryuki Honda vs. Yuji Nagata & Yuma Anzai

-. Real World Tag League: Jake Lee & Yuma Aoyagi vs. Shuji Ishikawa & Cyrus

-. Real World Tag League: Kento Miyahara & Takuya Nomura vs. Suwama & KONO

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 16.11.2022

Shin-Kiba 1st RING

-. Takao Omori vs. Masao Inoue

-. Jake Lee, Yuma Aoyagi & Hokuto Omori vs. Kento Miyahara, Rising HAYATO & Oji Shiiba

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Atsuki Aoyagi vs. Ryo Inoue

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Dan Tamura vs. Hikaru Sato

-. All Asia Tag Team Title: Yoshitatsu & TAJIRI (c) vs. Izanagi & Black Menso~re

-. Real World Tag League: Shuji Ishikawa & Cyrus vs. Koji Doi & Kuma Arashi

-. Real World Tag League: Jun Saito & Rei Saito vs. Yuji Nagata & Yuma Anzai

-. Real World Tag League: Shotaro Ashino & Ryuki Honda vs. Suwama & KONO

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 19.11.2022

Sunrec Kitakami

-. Takao Omori, Black Menso~re & ATM vs. Yoshitatsu, TAJIRI & Aizawa No.1

-. Jun Saito & Rei Saito vs. Atsuki Aoyagi & Hokuto Omori

-. Shotaro Ashino & Ryuki Honda vs. Hikaru Sato & Ryo Inoue

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Dan Tamura vs. Rising HAYATO

-. Real World Tag League: Kento Miyahara & Takuya Nomura vs. Koji Doi & Kuma Arashi

-. Real World Tag League: Shuji Ishikawa & Cyrus vs. Yuji Nagata & Yuma Anzai

-. Real World Tag League: Suwama & KONO vs. Jake Lee & Yuma Aoyagi

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 20.11.2022

Hotel Epinard Nasu

-. Takao Omori, Black Menso~re & Dan Tamura vs. Yoshitatsu, TAJIRI & Atsuki Aoyagi

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Hokuto Omori vs. Ryo Inoue

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Rising HAYATO vs. Hikaru Sato

-. Real World Tag League: Shotaro Ashino & Ryuki Honda vs. Kento Miyahara & Takuya Nomura

-. Real World Tag League: Suwama & KONO vs. Shuji Ishikawa & Cyrus

-. Real World Tag League: Yuji Nagata & Yuma Anzai vs. Koji Doi & Kuma Arashi

-. Real World Tag League: Jake Lee & Yuma Aoyagi vs. Jun Saito & Rei Saito

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 23.11.2022

Nagoya International Conference Hall

-. Takao Omori, Yoshitatsu & TAJIRI vs. Shuji Ishikawa, Cyrus & Black Menso~re

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Hikaru Sato vs. Ryo Inoue

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Atsuki Aoyagi vs. Rising HAYATO

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Dan Tamura vs. Hokuto Omori

-. Real World Tag League: Kento Miyahara & Takuya Nomura vs. Yuji Nagata & Yuma Anzai

-. Real World Tag League: Shotaro Ashino & Ryuki Honda vs. Jake Lee & Yuma Aoyagi

-. Real World Tag League: Suwama & KONO vs. Jun Saito & Rei Saito

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 27.11.2022

Shonan Fujisawa Market Special Ring

-. Suwama, TARU & KONO vs. Takao Omori, Yuji Nagata & Yuma Anzai

-. Black Menso~re & Ryo Inou vs. Dan Tamura & Hajime

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Atsuki Aoyagi vs. Hokuto Omori

-. Real World Tag League: Shuji Ishikawa & Cyrus vs. Jun Saito & Rei Saito

-. Real World Tag League: Shotaro Ashino & Ryuki Honda vs. Koji Doi & Kuma Arashi

-. Real World Tag League: Kento Miyahara & Takuya Nomura vs. Jake Lee & Yuma Aoyagi

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 04.12.2022

Osaka Edion Arena #2

-. Takao Omori, Yoshitatsu, TAJIRI & The Bodyguard vs. Izanagi, Black Menso~re, Andy Wu & Oji Shiiba

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Rising HAYATO vs. Ryo Inoue

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Hokuto Omori vs. Hikaru Sato

-. Jr. BATTLE OF GLORY: Atsuki Aoyagi vs. Dan Tamura

-. Real World Tag League: Kento Miyahara & Takuya Nomura vs. Shuji Ishikawa & Cyrus

-. Real World Tag League: Suwama & KONO vs. Koji Doi & Kuma Arashi

-. Real World Tag League: Jake Lee & Yuma Aoyagi vs. Yuji Nagata & Yuma Anzai

-. Real World Tag League: Shotaro Ashino & Ryuki Honda vs. Jun Saito & Rei Saito

AJPW «REAL WORLD TAG LEAGUE 2022», 07.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

-. 2022 Jr. BATTLE OF GLORY Special Tag Match:

-. Jr. BATTLE OF GLORY – Final:

-. Real World Tag League: Shotaro Ashino & Ryuki Honda vs. Shuji Ishikawa & Cyrus

-. Real World Tag League: Kento Miyahara & Takuya Nomura vs. Jun Saito & Rei Saito

-. Real World Tag League: Suwama & KONO vs. Yuji Nagata & Yuma Anzai

-. Real World Tag League: Jake Lee & Yuma Aoyagi vs. Koji Doi & Kuma Arashi