AJPW: Calendario de encuentros «Champion Carnival 2026»

All Japan Pro Wrestling reveló el calendario de encuentros para su magno torneo anual individual para pesos completos «Champion Carnival 2026«.

Dieciséis luchadores competirán en esta edición que arrancará el 12 de abril en el Korakuen Hall de Tokio y culminará el 17 de mayo en el Ota City General Gymnasium, con diez jornadas de competencia.

El ganador de esta justa de primavera tendrá el derecho a desafiar a Kento Miyahara, actual poseedor de la Triple Corona, máximo cetro a AJPW.

Recordando la división de grupos:

Grupo A:
– Kento Miyahara
– Go Shiozaki
– Yuma Anzai
– Rei Saito
– Kuma Arashi
– Talos
– Oddyssey
– Kengo Mashimo

Grupo B:
-Jun Saito
– Ren Ayabe
– Hideki Suzuki
– Ryuki Honda
– Daisuke Sekimoto
– Cyrus
– Xyon
– Madoka Kikuta

El calendario de encuentros queda así:

AJPW, 12.04.2026 
Tokyo Korakuen Hall

– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Yuma Anzai
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Kuma Arashi
– Champion Carnival Grupo A: Talos vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Xyon
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Jun Saito
– Champion Carnival Grupo B: Daisuke Sekimoto vs. Cyrus

AJPW, 18.04.2026 
Nagoya Kinjo-Futo Arena Main Arena

– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Go Shiozaki
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Daisuke Sekimoto
– Champion Carnival Grupo B: Ryuki Honda vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Cyrus
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Xyon

AJPW, 19.04.2026 
Umeda Sky Building Stella Hall

– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Yuma Anzai
– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Talos
– Champion Carnival Grupo A: Kuma Arashi vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Ryuki Honda vs. Cyrus
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Ren Ayabe

AJPW, 23.04.2026 
Shinjuku FACE

– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Go Shiozaki
– Champion Carnival Grupo A: Yuma Anzai vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Ryuki Honda
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Daisuke Sekimoto
– Champion Carnival Grupo B: Madoka Kikuta vs. Xyon

AJPW, 25.04.2026 
Kasukabe Touch Cube

– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Kuma Arashi
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Talos
– Champion Carnival Grupo A: Kengo Mashimo vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Ryuki Honda vs. Xyon
– Champion Carnival Grupo B: Daisuke Sekimoto vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Cyrus

AJPW, 26.04.2026 
Sanjo City Public Welfare Hall

– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Talos
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Kuma Arashi
– Champion Carnival Grupo A: Yuma Anzai vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Daisuke Sekimoto vs. Xyon
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Cyrus

AJPW, 02.05.2026 
Nanto Kita General Wholesale Center (Koriyama)

– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Kento Miyahara
– Champion Carnival Grupo A: Yuma Anzai vs. Talos
– Champion Carnival Grupo A: Kuma Arashi vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Ryuki Honda
– Champion Carnival Grupo B: Madoka Kikuta vs. Cyrus
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Daisuke Sekimoto

AJPW, 03.05.2026 
Light Cube Utsunomiya

– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo A: Yuma Anzai vs. Kuma Arashi
– Champion Carnival Grupo A: Talos vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Ryuki Honda
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Xyon

AJPW, 05.05.2026 
Tokyo Korakuen Hall

– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Yuma Anzai
– Champion Carnival Grupo A: Kuma Arashi vs. Talos
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Jun Saito
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Ryuki Honda vs. Daisuke Sekimoto
– Champion Carnival Grupo B: Cyrus vs. Xyon

AJPW, 17.05.2026 
Ota City General Gymnasium

– Champion Carnival Final:

 

