AJPW: Calendario de encuentros «Champion Carnival 2026»

All Japan Pro Wrestling reveló el calendario de encuentros para su magno torneo anual individual para pesos completos «Champion Carnival 2026«.
► Calendario de encuentros «Champion Carnival 2026»
Dieciséis luchadores competirán en esta edición que arrancará el 12 de abril en el Korakuen Hall de Tokio y culminará el 17 de mayo en el Ota City General Gymnasium, con diez jornadas de competencia.
El ganador de esta justa de primavera tendrá el derecho a desafiar a Kento Miyahara, actual poseedor de la Triple Corona, máximo cetro a AJPW.
Recordando la división de grupos:
Grupo A:
– Kento Miyahara
– Go Shiozaki
– Yuma Anzai
– Rei Saito
– Kuma Arashi
– Talos
– Oddyssey
– Kengo Mashimo
Grupo B:
-Jun Saito
– Ren Ayabe
– Hideki Suzuki
– Ryuki Honda
– Daisuke Sekimoto
– Cyrus
– Xyon
– Madoka Kikuta
El calendario de encuentros queda así:
AJPW, 12.04.2026
Tokyo Korakuen Hall
– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Yuma Anzai
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Kuma Arashi
– Champion Carnival Grupo A: Talos vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Xyon
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Jun Saito
– Champion Carnival Grupo B: Daisuke Sekimoto vs. Cyrus
AJPW, 18.04.2026
Nagoya Kinjo-Futo Arena Main Arena
– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Go Shiozaki
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Daisuke Sekimoto
– Champion Carnival Grupo B: Ryuki Honda vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Cyrus
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Xyon
AJPW, 19.04.2026
Umeda Sky Building Stella Hall
– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Yuma Anzai
– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Talos
– Champion Carnival Grupo A: Kuma Arashi vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Ryuki Honda vs. Cyrus
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Ren Ayabe
AJPW, 23.04.2026
Shinjuku FACE
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Go Shiozaki
– Champion Carnival Grupo A: Yuma Anzai vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Ryuki Honda
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Daisuke Sekimoto
– Champion Carnival Grupo B: Madoka Kikuta vs. Xyon
AJPW, 25.04.2026
Kasukabe Touch Cube
– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Kuma Arashi
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Talos
– Champion Carnival Grupo A: Kengo Mashimo vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Ryuki Honda vs. Xyon
– Champion Carnival Grupo B: Daisuke Sekimoto vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Cyrus
AJPW, 26.04.2026
Sanjo City Public Welfare Hall
– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Talos
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Kuma Arashi
– Champion Carnival Grupo A: Yuma Anzai vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Daisuke Sekimoto vs. Xyon
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Cyrus
AJPW, 02.05.2026
Nanto Kita General Wholesale Center (Koriyama)
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Kento Miyahara
– Champion Carnival Grupo A: Yuma Anzai vs. Talos
– Champion Carnival Grupo A: Kuma Arashi vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Ryuki Honda
– Champion Carnival Grupo B: Madoka Kikuta vs. Cyrus
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Daisuke Sekimoto
AJPW, 03.05.2026
Light Cube Utsunomiya
– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo A: Yuma Anzai vs. Kuma Arashi
– Champion Carnival Grupo A: Talos vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Ryuki Honda
– Champion Carnival Grupo B: Jun Saito vs. Xyon
AJPW, 05.05.2026
Tokyo Korakuen Hall
– Champion Carnival Grupo A: Kento Miyahara vs. Kengo Mashimo
– Champion Carnival Grupo A: Go Shiozaki vs. Oddyssey
– Champion Carnival Grupo A: Rei Saito vs. Yuma Anzai
– Champion Carnival Grupo A: Kuma Arashi vs. Talos
– Champion Carnival Grupo B: Hideki Suzuki vs. Jun Saito
– Champion Carnival Grupo B: Ren Ayabe vs. Madoka Kikuta
– Champion Carnival Grupo B: Ryuki Honda vs. Daisuke Sekimoto
– Champion Carnival Grupo B: Cyrus vs. Xyon
AJPW, 17.05.2026
Ota City General Gymnasium
– Champion Carnival Final: