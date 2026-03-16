AJPW anunció la contratación de un practicante de judo

A través de una conferecia de prensa, All Japan Pro Wrestling presentó al nuevo integrante de su plantilla de luchadores.
► Genki Hanawa fue presentado como miembro de AJPW
Se trata del judoca Genki Hanawa quien firmó un contrato de aprendizaje con la compañía. En su presentación estuvo acompañado por Tsuyoki Fukuda, Presidente de AJPW y por la superestrella Kento Miyahara, representante de los Luchadores de AJPW y monarca de la Triple Corona.
Genki Hanawa ha practicado judo por quince años, y ha sido campeón dentro de la categoría de más de 100 kg en múltiples ocasiones a lo largo de este tiempo.
El joven manifestó que desde hace mucho tiempo tenía la intención de convertirse en luchador profesional, inspirado en la carrera de Keiji Mutoh, a quien admira profundamente. Tras pensar cuidadosamente en sus opciones, eligió que sería en AJPW donde se preparará.
Kento Miyahara se mostró entusiasmado por esta nueva adquisición, ya que su preparación en judo le da una ventaja en sus entremanientos; además se vio desenvuelto durante la presentación a los medios y comprometido en su carrera que pronto comenzará.