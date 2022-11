AJPW: «#ajpw Halloween ManiaX» 2 títulos en juego

All Japan Pro Wrestling llegó al Shin-Kiba 1st RING con la función «#ajpw Halloween ManiaX» donde se disputaron dos campeonatos.

► «#ajpw Halloween ManiaX»

Toshizu logró la tercera defensa del Campeonato GAORA TV ante Masao Hanabata nuevo nombre de Seigo Tachibana. Toshizu fue implacable y tras su victoria, señaló que no veía futuro a una agrupación como Gungnir of Anarchy, a la que pertenece Hanabata.

Los veteranos gladiadores Yoshitatsu y TAJIRI se proclamaron como nuevos poseedores del Campeonato de Parejas All Asia tras vencer a Hikaru Sato y Dan Tamura, quienes cayeron en su segunda defensa. Esta es la primera vez que los ex WWE conquistan el campeonato de parejas más antiguo en activo.

En una breve batalla, Naoya Nomura se impuso al novato Yuma Anzai .

Voodoo Murders (Jun Saito, Rei Saito y Suwama) no tuvieron contemplaciones y doblegaron a Jake Lee, Ryo Inoue y Shuji Ishikawa.

En la batalla estelar, Kento Miyahara y Rising HAYATO enfrentaron a Yuma Aoyagi y Atsuki Aoyagi a quienes vencieron en poco más de dieciocho minutos de refriega.

Los resultados completos son:

AJPW «#AJPW HALLOWEEN MANIAX», 30.10.2022

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 300 Espectadores

1. Izanagi vs. Black Menso~re – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

2. Shotaro Ashino y Ryuki Honda derrotaron a Takao Omori y Masao Inoue (7:27) con un Ankle Lock de Ashino sobre Inoue.

3. Hokuto Omori venció a Yusuke Kodama (6:48) con la Muso Issen.

4. GAORA TV Title: Toshizu (c) derrotó a Masao Hanabata (10:00) con un Fisherman Buster defendiendo el título

5. All Asia Tag Team Title: Yoshitatsu y TAJIRI vencieron a Hikaru Sato y Dan Tamura (c) (10:51) con un Yoshitatsu Fantasy de Yoshitatsu sobre Tamura – conquistando el título (Failed 2nd defense -> 115th Champions).

6. Naoya Nomura derrotó a Yuma Anzai (6:43) con la Maximum.

7. Suwama, Jun Saito y Rei Saito vencieron a Jake Lee, Shuji Ishikawa y Ryo Inoue (13:56) con un Backdrop Suplex de Suwama sobre Inoue.

8. Kento Miyahara y Rising HAYATO derrotaron a Yuma Aoyagi y Atsuki Aoyagi (18:03) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Yuma.