AJ Styles ya prepara su discurso para el Salón de la Fama WWE

AJ Styles se despidió como luchador en el último Royal Rumble, tras caer derrotado ante Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, y el pasado lunes hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, y llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker.

► AJ Styles no se preocupa por su discurso del Salón de la Fama WWE

AJ Styles se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando en el fin de semana de WrestleMania 42 sea llamado al estrado para ser presentado como el flamante miembro del Salón de la Fama WWE. Al respecto, «The Phenomenal One» exprsó en su podcast Phenomenally Retro sobre cómo planea hacer su presentación, restándole importancia a la presión, y dejando claro que no le da demasiadas vueltas al momento de dar su discurso, buscando ser breve y causar una buena impresión.

«Bueno, estoy bien. No es como si tuviera que recordarlo todo; tengo un teleprompter».

“Voy a intentar no molestar a nadie que haya venido a ver las demás ceremonias de inducción. Voy a intentar no ser de esos que te hacen pensar: ‘¡Madre mía, ya basta!’. Todo el mundo piensa lo mismo: ‘Vale, tío, estuvo bien, estuvo genial… vale’”.

“Así que me aseguraré de seguir las normas y evitar que la gente odie a AJ Styles por su discurso en el Salón de la Fama. Breve y conciso es probablemente la mejor manera de hacerlo. Sé que hay quienes intentan añadirle un toque de humor, lo cual es genial. No sé exactamente cómo será ni qué diré…”.

“…pero sé que tengo mucha gente a la que agradecer. Quiero decirles a los fans cuánto los aprecio por haberme traído hasta aquí, porque nunca pensé que debería haberlo logrado. El hecho de haberlo conseguido es una prueba del tipo de fans que hay”.

En este punto, todavía no se conoce quién será el que presente a AJ Styles como miembro del Salón de la Fama WWE durante la ceremonia.