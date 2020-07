AJ Styles y sus inusuales recientes polémicas detrás de cámara están a simple vista para el que quiera encontrarlas, y SÚPER LUCHAS lo ha recogido a lo largo y ancho del último par de semanas. Porque ya acostumbrado y entrado en confianza en su plataforma oficial de Mixer, la popular red de videos en directo en la que se dedica a jugar a sus videojuegos favoritos, la Superestrella lo convirtió en el escenario de confesiones que distaron de alejarse de la polémica. Varias peleas, insultos y revelaciones que nadie veía venir, que enlistaremos a continuación.

► Vs. CM Punk

A comienzos de junio, CM Punk veladamente acusó a AJ Styles de racista por no pronunciarse acerca del caso de George Floyd. Véase, por no escribir un tuit con la etiqueta #BlackLivesMatter, porque a eso se ha reducido por desgracia la capacidad de protesta de supuestos adalides de la justicia. Y durante una entrevista concedida a The Times of India, Styles fue preguntado acerca de esta controversia. El veterano fue bastante claro y conciso:

"No voy a reaccionar de ninguna manera a algo que viene de un tipo que de todas formas no respeto. La verdad es que no importa. Mira, mi trabajo como intérprete es interpretar y desconectar de todas las cosas que han pasado por el mundo. No voy a reaccionar a cosas ridículas y estúpidas que dice la gente".

"Me interesan los negocios y creo que algunas personas no son capaces de hacer buenos negocios. Es así de simple. No merece mi tiempo. A este tipo (CM Punk) le gusta llamar la atención, incluso si es por un mal motivo".

► Vs. Paul Heyman

La transición de AJ de Raw a SmackDown se dio de forma repentina e inesperada y no hubo demasiada explicación delante de las cámaras. Ahora, detrás de ellas, el movimiento fue atribuido a una tensa relación con el entonces Director Ejecutivo de Raw, Paul Heyman. En su canal, el Campeón Intercontinental confirmó la noticia de esta forma:

"Hay algunos rumores que dicen que AJ Styles dejó Raw para ir a SmackDown porque estaba siendo mal manejado. Esa puede ser la cosa más tonta que he escuchado. Quiero decir, soy un hombre adulto. Si hubiera ocurrido algo de eso hubiera podido manejarlo. Puedo manejar cualquier situación. Soy un hombre adulto. Por lo tanto, voy a acabar así con esos rumores. "Cuando se trata del rumor de que Paul Heyman y yo estábamos molestos por las salidas de Gallows y Anderson, eso no es la realidad en absoluto. Ni siquiera se acerca a la realidad. Les daré un fragmento de lo que Gallows, Anderson y yo sabemos que es verdad: es un mentiroso. Ahora ya lo saben. Estoy seguro de que ya lo escucharon antes, y si vuelven a los días de ECW lo escucharán también. Es un mentiroso bastante atrevido. Esta es mi opinión al respecto".

Gallows y Anderson profundizaron sobre el asunto, alegando que Heyman fue el que sugirió que ellos cobraban mucho dinero para continuar en la empresa , y que cuando Styles le preguntó sobre el tema, Heyman dijo que esa versión no era verdad. AJ se dirigió entonces hacia donde Vince, y éste le confirmaría que el ex Presidente de ECW quería a sus amigos afuera. Puedes leer las declaraciones aquí.

► Vs. Bryan Alvarez

En una edición de uno de sus podcasts en F4Wonline.com, la mano derecha de Dave Meltzer, Bryan Alvarez, apuntó al hecho de que la acusación del veterano hacia Heyman era infundada, pues la decisión de despedir a cualquier persona siempre recaía en manos de Vince McMahon. Al respecto, el nativo de Georgia respondió:

"Ah, sí. No sé si es verdad o no, pero escuché que me llamó idiota. Si es verdad, déjenme explicarle a ese tontito. Sé quién toma las decisiones. Sé cómo funciona el sistema. Sé que fue Vince, pero fue el hombre [Heyman] el que me mintió a mí y a todos en todo sentido".

► Vs. Dixie Carter

Hablando sobre su paso en Impact Wrestling, Styles defendió a Vince Russo, a quien muchos fanáticos nunca dejaron de señalar como una máquina de autodestrucción. Ambos trabajaron juntos codo a codo, y el creativo le ayudó a obtener su primer Campeonato de Peso Completo NWA/TNA. En cambio, echó culpas hacia otra parte:

“Vince Russo, como persona, amo al tipo, y nos dimos con la cabeza mientras él fue escritor, incluso en TNA, pero me di cuenta cuando nos golpeamos la cabeza, era porque él estaba obteniendo cosas de Dixie todo el tiempo. Debe haber sido muy difícil trabajar con esta mujer que no tiene idea de cómo funciona la lucha libre y quería que se le hiciera todo lo posible, y no tenía ningún sentido. Nos enfrentamos con él como escritor, pero debido a que Dixie Carter se involucró mucho con la creatividad. “¿Creo que Dixie arruinó Impact? Bueno, era TNA en ese entonces, y sí, 100%. IMPACT... hubo un momento en que realmente estaba ganando terreno. El problema era que Dixie quería ser tipo-WWE y eso no era lo que la gente quería. Querían ver algo más. Todo lo que tenía que hacer era dejarnos hacer lo que hacemos, era realmente así de simple. Si lo hubiera dejado a los escritores, creo que TNA aún estaría presente y sería más grande de lo que son, pero sin saber qué es lo mejor para los negocios, lastimó a TNA".

