AJ Styles y Penta unen fuerzas contra The Judgment Day

El próximo lunes 19 de mayo, AJ Styles y Penta formarán una alianza inesperada para enfrentar a Finn Bálor y JD McDonagh, en una lucha donde los primeros buscan poner un alto a los de The Judgment Day.

Esta contienda se pactó después de los hechos ocurridos recientemente, cuando Penta apareció para apoyar a Styles y frenar las constantes intervenciones de The Judgment Day durante su combate ante Bálor. Gracias a esa ayuda, el “Fenomenal” logró resistir la embestida del grupo comandado por Bálor.

Pero más allá del compañerismo momentáneo, hay sed de justicia. Penta no ha olvidado la forma en que The Judgment Day ha interferido en sus oportunidades titulares, especialmente en su lucha por el Campeonato Intercontinental. En Backlash, el enmascarado estuvo a punto de destronar a Dominik Mysterio, pero la intervención de Finn Bálor, JD McDonagh y el polémico «Grande Americano» fue clave para que el miembro del grupo oscuro retuviera el título.

Penta & Aj Styles vs The Judgement Day next week on #WWERaw pic.twitter.com/TVFmqotW1V

— Wrestle Movement (@wrestlemovement) May 13, 2025