AJ Styles y Dragon Lee retienen el Campeonato Mundial de Parejas tras superar a The New Day

El combate por los el Campeonato Mundial de Parejas reunió a dos equipos con estilos muy distintos: la precisión y dinamismo de AJ Styles y Dragon Lee, frente a la experiencia y química de Kofi Kingston y Xavier Woods, reforzados por la presencia de Grayson Waller en su esquina.

El encuentro no dio margen de respiro. The New Day atacó antes de que los campeones pudieran asentarse, castigando sin tregua el brazo de Styles y obligándolo a buscar refugio en su esquina. Cuando Dragon Lee ingresó, modificó por completo el ritmo, utilizando su velocidad para desarmar a los retadores y proyectar a ambos hacia ringside. Sin embargo, una distracción de Waller devolvió el control a los retadores, quienes castigaron a Lee con movimientos combinados dentro y fuera del ring.

Styles regresó con fuerza, pero nuevamente se vio frenado por el trabajo coordinado de The New Day, que estuvo cerca de lograr la victoria tras un legdrop sobre la nuca del campeón.

► Momentos clave

La lucha subió de tono con intercambios rápidos: Lee aplicó una powerbomb sobre Kofi; Xavier respondió con una superkick; y el caos se extendió hacia el ringside con ataques simultáneos. El cierre llegó cuando Styles neutralizó a Woods, dejando a Kingston expuesto para un double footstomp de Lee y el definitivo Styles Clash.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta defensa, AJ Styles y Dragon Lee consolidan su reinado, enviando un mensaje claro al resto de la división: incluso equipos con la experiencia y química de The New Day no pudieron destronarlos.

La derrota deja a Kofi y Xavier con la frustración de haber estado cerca, por lo que tendrán que replantear el camino próximo donde tal vez busquen una lucha más.