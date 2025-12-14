La experiencia y el prestigio de AJ Styles y Dragon Lee se pusieron a prueba frente al ímpetu de Je’Von Evans y Leon Slater, representantes de la nueva generación que buscaban consolidarse con una victoria de alto impacto.

Evans y Slater arrancaron con agresividad, sorprendiendo con una doble superkick que sacó del ring a sus rivales. La dupla juvenil mantuvo un ritmo vertiginoso, combinando ataques aéreos y relevos rápidos, con Slater conectando un diving crossbody y Evans un frog splash que estuvo cerca de definir el combate.

Dragon Lee logró escapar del castigo para cambiar la dinámica con una sit-out powerbomb sobre Slater y dar paso a Styles. “The Phenomenal One” tomó el control con su ofensiva característica, castigando a Evans con Ushigoroshi y neutralizando los intentos de intervención, aunque los jóvenes respondieron con un OG Cutter y un 450 Bomb que pusieron en aprietos a la dupla experimentada.

► Momentos clave

AJ Styles intentó un ataque con codazo, pero resbaló de las cuerdas y aunque Evans intentó llevarlo al conteo, Styles terminó por reaccionar y lo estrelló contra la lona con un contundente Styles Clash, logrando la cuenta de tres y sellando la victoria junto a Dragon Lee.

►¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Styles ayudó a Slater a incorporarse y, junto a Dragon Lee, Je’Von Evans y Leon Slater, posaron en el centro del ring para rendir homenaje a John Cena, dejando una imagen de respeto intergeneracional que cerró el segmento.

No parece que vaya a haber un segundo combate entre ambos, aunque todo puede ocurrir.