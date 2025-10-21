AJ Styles y Dragon Lee conquistan el Campeonato Mundial de Parejas de WWE

La tensión en The Judgment Day era evidente desde el inicio del show. En el camerino, Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodriguez intentaban mantener la moral alta mientras Roxanne Perez se preparaba para su combate ante Stephanie Vaquer.

Sin embargo, la aparición de Dominik Mysterio tensó el ambiente. Bálor lo acusó de ser responsable de la defensa titular obligada, y aunque el joven lo negó, la discordia ya estaba sembrada.

► The Judgment Day puso en juego el Campeonato Mundial de Parejas

Cuando llegó el momento de la verdad, The Judgment Day defendió los títulos ante AJ Styles y Dragon Lee en un combate que combinó técnica, intensidad y dramatismo. La experiencia de Styles y la velocidad del mexicano fueron claves para contrarrestar la agresividad de los campeones, quienes dominaron durante varios pasajes, especialmente con Bálor controlando el ritmo desde su esquina.

►Momentos claves por el Campeonato de Parejas

La lucha alcanzó su punto máximo cuando Dragon Lee ejecutó un espectacular tope suicida sobre ambos rivales. McDonagh respondió con una impresionante Spanish Fly, seguida de un moonsault de JD y el Coup de Grace de Bálor, pero el conteo solo llegó a dos. En el cierre, Styles bloqueó el intento de Coup de Grace y aplicó su propio Styles Clash sobre Bálor para lograr la cuenta de tres, sellando la victoria y los nuevos campeonatos.

WE HAVE NEW WORLD TAG TEAM CHAMPIONS!!!! 🔥 Congratulations, AJ Styles & Dragon Lee! pic.twitter.com/BaKEtEVVTo — WWE (@WWE) October 21, 2025

¿Qué pasará ahora?

El triunfo de AJ Styles y Dragon Lee no solo marca el inicio de una nueva era en la división de parejas, sino que también agrava la tensión interna en The Judgment Day.

Mientras los nuevos campeones celebraban, Bálor y McDonagh quedaron frustrados en el ring, cuestionando la lealtad y liderazgo dentro del grupo. La fractura parece inevitable, y Dominik Mysterio podría ser el detonante final.