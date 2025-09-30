AJ Styles y Dragon Lee arruinan el debut de Los Americanos

El esperado debut de Bravo y Rayo, conocidos como Los Americanos, finalmente se dio en RAW. Acompañados por El Grande Americano, los nuevos gladiadores subieron al ring para enfrentar a AJ Styles y Dragon Lee.

El inicio fue favorable para los debutantes, quienes dominaron al mexicano con trabajo en equipo. Bravo aplicó presión sobre Lee con un headlock, mientras que Rayo castigaba en la esquina. La estrategia de Los Americanos parecía efectiva, hasta que Lee logró reaccionar con un suplex y un espectacular double footstomp.

El relevo a AJ Styles cambió el rumbo del combate. El “Phenomenal One” ingresó con gran intensidad, derribando a sus dos rivales. Aunque El Grande Americano intervino para frenar a Styles, este respondió con un Phenomenal Forearm fuera del ring.

Finalmente, Styles conectó su clásico Styles Clash sobre Bravo, asegurando la victoria para él y Dragon Lee.

► ¿Qué pasará ahora con Styles, Dragon Lee y los Americanos?

La alianza entre AJ Styles y Dragon Lee dio resultados y podría repetirse en el futuro. Mientras que Los Americanos pese a debutar con una derrota, siguen siendo de cuidado pues están cada que el Gran Americano los necesita.