AJ Styles: «WrestleMania ha perdido un poco de lustre»

Tradicionalmente, WrestleMania se considera el escenario idóneo para que una Superestrella de WWE cuelgue las botas. Pero como en el caso de John Cena, AJ Styles también ha visto cómo su última lucha se disputaba bajo los focos de otro evento.

«The Phenomenal» explicaba así en WWE Blog su aparente intención inicial de conjuntar tal canto de cisne al amparo de WrestleMania 41.

«Todos quieren retirarse en WrestleMania, ¿verdad? Es el evento más importante del año, y yo iba a hacer precisamente eso, pero acababa de regresar de una lesión que supuestamente me retiraría, porque la lesión es lo que suele retirar a la mayoría. Pero una vez que me recuperé y me sentí lo suficientemente cómodo corriendo y haciendo lo que necesitaba para ser AJ Styles, simplemente no me pareció bien volver dos meses solo para retirarme. No me pareció bien y pensé: qué mejor manera de retirarme que en el PPV donde debutaste».

Sin embargo, ¿por qué no haber esperado entonces hasta WrestleMania 42, para la que restan menos de dos meses? Durante su intervención en el podcast WWE Now, apenas horas después de su despedida competitiva durante el epílogo del más reciente Raw, Styles lo aclara, dejando una curiosa crítica.

«WrestleMania, escucha, siento decirlo, solía ser el más prestigioso ‘PLE’ o evento de pago por visión, o como quieras llamarlo. Pero para mí, ha perdido un poco de lustre. Pero en cuanto a Royal Rumble, bueno, es especial para mí, porque es donde hice mi debut. Así que poder terminar donde empecé, es algo poético».

► WrestleMania 42: cartel provisional

Seguidamente, todo lo que presenta por ahora el menú de WrestleMania 42, a celebrarse los días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Paradise (Nevada, EEUU).