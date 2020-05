AJ Styles es desde el viernes un nuevo luchador de Friday Night SmackDown. "The Phenomenal One" vuelve a la casa que él mismo construyó y no solo para continuar dentro del torneo por el vacante Campeonato Intercontinental WWE. El veterano se encuentra en semifinales, a dos pasos de conseguir por primera vez en su carrera este título, pero pase lo que pase tanto el viernes que viene como en la supuesta final que podría alcanzar seguirá dentro del show azul. Este es un movimiento interesante y que tiene varias posibles explicaciones que lo hacen totalmente comprensible.

► AJ Styles vuelve a SmackDown: cinco razones

El Campeonato Intercontinental WWE

La razón más obvia, que habrá pasado por la mente de cualquier fanático, es que el fenomenal va a ser el nuevo Campeón Intercontinental. Ahora mismo está situado como uno de los cuatro luchadores que conseguirán el premio y sin duda es uno de los dos favoritos, con Daniel Bryan.

La única manera de que reine con este título, si es que lo consigue, es en el programa de los viernes, a no ser que la empresa quisiera cambiar el Campeonato de Estados Unidos a Raw, lo cual sería todavía más rebuscado.

Dejar atrás The OC

Ya no existe The OC. Karl Anderson y Luke Gallows fueron despedidos de la empresa, dejando solo a Styles. Este podría unirse a otros nombres del elenco pero no parece ser este el plan. Pero sea como sea tendrá que buscar su camino más allá de este trío.

Y un cambio de aires, irse a otro show, con todo lo que ello supone, sería lo mejor para que todo eso quedara atrás, para que se renueve lejos de las historias que ha tenido junto a sus dos amigos en los últimos meses. No es la explicación más fuerte, pero podría haber tomado parte en la decisión.

Permitir el ascenso de otros

Al haber estado con Anderson y Gallows, así como enfrentando a The Undertaker, Styles no ha tenido la ocasión desde hace un tiempo de estar en la primera plana de la marca roja; por ejemplo, luchando por el Campeonato WWE. Pero sin duda es un luchador que puede ocupar ese papel.

Al mismo tiempo, puede que también sea el momento de que otros lo intenten ocupar. Luchadores como Andrade, Aleister Black o Bobby Lashley tienen que dar ese paso adelante y con "The Phenomenal One" sería más complicado.

Un nuevo rival para Braun Strowman

El hecho de que Braun Strowman comenzara anoche una rivalidad con The Miz y John Morrison es una buena muestra de que no existen muchos luchadores para competir por el Campeonato Universal en SmackDown. Sin faltar al respeto a ninguno de los rudos, que tienen sin duda un enorme talento y se merecen la posición en la que están. Pero no hay muchos si dejamos a un lado a Roman Reigns o The Fiend.

El fenomenal no tiene nada que envidiar a ninguno de los dos. Por todo lo que ha hecho en su carrera, por todo lo que ha hecho en WWE, por cómo la empresa lo ha tratado, por todos los títulos que ha conseguido. Puede ser sin duda un rival totalmente creíble para el monstruo. Alguien con quien tener una larga trama para enfrentamientos grandes en PPV de renombre.

La ausencia de Roman Reigns

Hablando del "Gran Perro", no cabe duda de que su ausencia se está haciendo notar mucho. Ha dejado un gran hueco en la élite de la marca azul y tiene que ser ocupado por otro luchador. Un gran hueco que va a ser realmente complicado de llenar, al menos durante el tiempo que esté fuera de acción.

Hablaríamos de Daniel Bryan, si tuviéramos que mencionar a alguien, pero ahora también del propio AJ Styles. Ninguno de los dos son Roman Reigns, pero han demostrado sobradamente que no es necesario. Y pensando en el fenomenal, no necesita ser un perro grande, pues no solo el patio en suyo, sino toda la casa.