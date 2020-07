Ha sido anunciada la próxima lucha por el Campeonato Intercontinental WWE: AJ Styles vs Matt Riddle. Después de varias semanas ambos se enfrentarán teniendo encontronazos en televisión el viernes que viene van a verse las caras por el título en el nuevo episodio de Friday Night SmackDown. Pero este enfrentamiento no se anunció de la manera habitual sino que la entrevistadora Sarah Schreiber se lo confirmó al monarca detrás de bastidores.

De esta manera fue cómo se enteró el dueño del título, mientras estaba diciendo que va a serlo por mucho, mucho tiempo:

.@AJStylesOrg is beside himself after discovering the next challenger for his #ICTitle. #SmackDown pic.twitter.com/l6yFTKfCLg

— WWE (@WWE) July 11, 2020