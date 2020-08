AJ Styles vs. Jeff Hardy por el título IC ya tiene fecha

El pasado mes, unas declaraciones de Luke Gallows dejaban patente el buen estatus del que goza AJ Styles en WWE, bastante por encima de la media de la mayoría de talentos. Y todo, en apenas cuatro años de estancia. Por eso nos sorprendió el siguiente reporte de Dave Melter que recogimos ayer.

«En un punto, Styles vs. Hardy estaba trazado para ocupar un hueco del cartel de SummerSlam 2020, pero cuando Vince McMahon hizo trizas el guión de SmackDown a última hora, los catalizadores dramáticos que iban a dar inicios a la historia fueron eliminados. Así que, quién sabe si sigue siendo el plan».

► Posible revancha a la vista

Pero la pasada noche, "The Phenomenal" y "The Charismatic Enigma" sí tuvieron ese esperado careo durante Friday Night SmackDown. Un segmento que realmente lució bastante poco inspirado, lo que conecta con dicho reporte de Meltzer, pues a todas luces se diría que fue escrito en media hora por los guionistas.

Styles apareció junto a Abyss (ahora Joseph Park) con una pizarra en mitad del ring, proclamando que no quedaban contendientes de su nivel que pudieran retarlo por el Campeonato Intercontinental. Y en estas, Hardy hizo su entrada en escena para inscribir su nombre en la pizarra, después de aplicarle un Twist of Fate al monarca.

Antes de que concluyera SmackDown, WWE anunció que Styles y Hardy tendrán su lucha titular el próximo viernes.

Confirmación que no necesariamente descarta un duelo entre estos veteranos en SummerSlam 2020. De hecho, lo lógico sería que el choque de la semana que viene diera pie a una revancha en "The Biggest Party of the Summer", debido a la popularidad de los implicados.

El cartel de SummerSlam 2020 sumó ayer un nuevo añadido, aunque aún habría hueco para al menos dos más.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Asuka

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

Seth Rollins vs. Dominik Mysterio

CABELLERA CONTRA CABELLERA

Mandy Rose vs. Sonya Deville

Friday Night SmackDown (14 de agosto 2020) | Big E vs. John Morrison

