Quedan menos de 10 semanas para WrestleMania 41, el mayor show del año de WWE. Y, por tal motivo, Triple H ya está trabajando con toda su fuerza para darle las retocadas finales al cartel de WrestleMania.

Y es que son dos noches de función, en sábado y domingo, así que se requieren luchas de bajo y medio cartel que puedan complementar a los combates estelares. Y parece ser que Hunter tiene en mente una gran lucha, que haría feliz a los fans de la buena lucha libre.

► AJ Styles lucharía ante Finn Bálor en WrestleMania 41

Y es que Wrestle Votes ha reportado en el más reciente podcast de Sports Keeda Wrestling, que existen buenas posibilidades de que Triple H se decida por dar una lucha entre AJ Styles y Finn Bálor. Estas fueron sus palabras:

«Podría verlo, pero no creo que ocurra un Dominik Mysterio vs. Finn Bálor. He escuchado que potencialmente podría ser AJ Styles.

«Si no es Bron Breakker para Finn Bálor en un combate en mano a mano, que se daría por primera vez en WrestleMania, también sería otro combate inédito en WrestleMania ante AJ Styles.

«Según informamos la semana pasada, creo que el cartel secundario aún se está trabajando… Creo que todavía hay muchos ajustes en proceso».