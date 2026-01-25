AJ Styles vence a Shinsuke Nakamura en una auténtica guerra

Antes del duelo donde AJ Styles se enfrentará a Gunther en una lucha donde puede terminar la carrera del Fenomenal, en Saturday Night’s Main Event se vió las carass con un vuelo conocido, Shinsuke Nakamura.

El duelo comenzó con cautela, ambos midiéndose antes de entrar en contacto. Nakamura tomó la iniciativa atrapando a Styles en varios headlocks, buscando imponer su ritmo, mientras la afición coreaba el nombre de su favorito.

Styles logró liberarse en más de una ocasión, aunque el japonés respondió con patadas precisas. El forcejeo llevó la acción a las cuerdas y posteriormente al centro del ring, donde AJ comenzó a conectar castigos más contundentes, incluyendo un backbreaker y ataques directos en el esquinero.

Nakamura intentó reaccionar, pero fue enviado a ringside, donde Styles se lanzó con un diving crossbody. De vuelta en el ring, Shinsuke tomó ventaja con patadas directas a la nuca y al abdomen, manteniendo a AJ bajo presión con llaves de sumisión y castigos continuos.

► Momentos cave

El duelo siguió con ataques de ambos lados, sin que ninguno pareciera que podría llevarse el duelo. Ambos competidores quedaron exhaustos tras múltiples intentos de definición. Nakamura conectó un Michinoku Driver y Styles respondió con un Phenomenal Forearm frustrado. Finalmente, un error del japonés al impactar contra el esquinero fue aprovechado por AJ, quien lo castigó desde las alturas antes de conectar un antebrazo fenomenal seguido de un Styles Clash para la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el duelo, ambos luchadores chocaron los puños, mostrando respeto por su rival, en lo que posiblemente sea la última lucha donde ambos se enfrentes; sin embargo, Styles debe tomar este triunfo como un aliciente para cuando enfrente a Gunther.