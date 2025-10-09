AJ Styles: «Tanahashi habría tenido éxito en WWE»

Los icónicos luchadores AJ Styles e Hiroshi Tananashi han elegido el 2026 como el año en que pondrán punto y final a sus memorables carreras en la lucha libre. El «Ace» dirá adiós en la que siempre ha sido su casa, New Japan Pro-Wrestling. El «Fenomenal» en cambio lo hará en la que ha convertido en la suya con los años, WWE.

Embed from Getty Images

► Hiroshi Tananashi nunca luchó en WWE

Es exagerado hablar de la promotora japonesa NJPW como el hogar de Styles, a pesar de los tremendos éxitos que el veterano alcanzó allí. Por otro lado, Tanahashi jamás tuvo relación con la estadounidense, aunque hubo un tiempo en que sí valoraba la posiblidad de cambiar de aires, como haría su amigo Shinsuke Nakamura:

«Fue alrededor de 2004-2005. No se dieron los tiempos correctamente. En New Japan todavía no había alcanzado la cima, así que pensaba que todavía no podía destacar en ningún lado.»

Embed from Getty Images

Pero nos preguntamos: ¿y si hubiera intentado convertirse en Superestrella? Nunca sabremos qué habría pasado pero el propio AJ está seguro de que Hiroshi habría tenido éxito:

«Creo que habría tenido un gran éxito. Al igual que mi hijo, aquí hay muchos fans del anime. Tanahashi, incluso con su peinado, se parece a un personaje de anime, así que habría gustado mucho, y él entiende profundamente esta industria, así que definitivamente habría triunfado«, le dice a Tokyo Sports.

¿Estás de acuerdo con AJ Styles?