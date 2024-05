AJ Styles: «Tama Tonga se ganó estar en WWE»

A mediados de marzo, cuando faltaban solo unas semanas para su debut, AJ Styles decía esto de la entonces posible llegada de Tama Tonga a WWE:

«Las posibilidades son infinitas. Este chico puede darlo todo. Sé lo talentoso que es Tama. Sería fantástico que viniera. Estaba esperando que viniera hace mucho tiempo, pero en aquel entonces no mostraba interés. Si ahora está interesado, está tomando la decisión correcta».

WHAT JUST HAPPENED?! Jimmy Uso just got taken out by…TAMA TONGA?!?#SmackDown pic.twitter.com/BP2uHOhXPN — WWE (@WWE) April 13, 2024

► AJ Styles de Tama Tonga

El exluchador de NJPW es ahora no solo integrante del imperio de la lucha libre sino de la facción The Bloodline como mano derecha de Solo Sikoa, con quien va a unir fuerzas contra Randy Orton y Kevin Owens en Backlash: France. Ahora, ¿qué piensa «The Phenomenal One» de sus primeros pasos como Superestrella?

«La verdad sea dicha, lo deseaba mucho antes de su llegada, pero el momento no era el adecuado. Él apareció en el momento perfecto. Pasó de estar en un nivel medio de importancia a estar en la cima, y me encanta verlo así. Es un buen tipo, se lo merece. Bueno, perdón, nadie merece nada realmente. Él se ganó esa oportunidad de estar donde está hoy. Estoy realmente feliz por él, me alegra mucho que esté ahí. Es increíble.»

WHAT DID TAMA TONGA DO TO KEVIN OWENS? 🫢🫣 This is a far more VICIOUS version of #TheBloodline… #SmackDown pic.twitter.com/H4BHZFUoH2 — WWE (@WWE) April 20, 2024

El menú del Premium Live Event del 4 de mayo luce así: