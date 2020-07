El verano no invita al recogimiento, pese a que EEUU alcance cada semana un nuevo récord diario de contagios por coronavirus. Y Vince McMahon parece negarse a aceptar que su segundo mayor evento del año, SummerSlam, se lleve a cabo desde las frías instalaciones de un Performance Center ocupado por un puñado de talentos de NXT haciendo de público, después de la experiencia de WrestleMania 36.

Mike Johson de PWInsider fue el primero en informar que Mr. McMahon busca un revulsivo contra la dinámica de shows habituales bajo la Era COVID-19, revelando como opciones barajadas una playa y un barco.

Poco después, Bryan Alvarez del Wrestling Observer añadió que el "Chairman" quiere hacer algo "disparatado" con "The Biggest Party of the Summer", confirmando que, efectivamente, hay intenciones de presentar algo insólito.

O no tan insólito. Porque ayer, Paul Davis de WrestlingNews.Co publicaba lo siguiente.

«En WrestlingNews.Co nos dijeron que McMahon se ha cansado de la manera en que lucen los shows en el Performance Center. Una idea que ha circulado es hacer shows en la azotea de las oficinas centrales de WWE».

escenario de SummerSlam 2020

► Las previsiones de AJ Styles

Y ahora, quien ejerce de fuente es el mismísimo AJ Styles. Durante su última emisión vía Twitch, "The Phenomenal" respondió a la pregunta de cuál cree que será el escenario de SummerSlam 2020.

«No tengo idea de lo que pasa con SummerSlam o qué pasará, si será en el Performance Center. Si tuviera que apostarme algo, creo que no haremos nada fuera del Performance Center hasta 2021. Podría estar equivocado, espero estar equivocado. Pero basándome en todo y en cómo se está desarrollando todo, me sorprendería».

De momento, lo que sí conocemos ya son los dos primeros combates confirmados para el PPV.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

_____________________________________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.