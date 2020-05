AJ Styles da detalles del cameo de Vince McMahon en Money in the Bank 2020

WWE ya dejó entrever que su cuartel general en Stamford estaría a libre disposición de los participantes de las luchas de escaleras de Money in the Bank 2020. Y sí, en la lista de numerosas zonas del edificio, la empresa incluyó imágenes de la oficina de Vince McMahon. Por lo que muchos se frotaban las manos ante la posibilidad de que el "Chairman" interactuara de alguna manera con varias Superestrellas durante el camino de estas hacia la azotea.

Una oportunidad que WWE no dejó escapar, pues AJ Styles y Daniel Bryan irrumpieron en dicho cuarto intercambiando golpes, para estupefacción de Mr. McMahon, quien "casualmente" se encontraba allí e ipso facto instó a "The Phenomenal" y "The American Dragon" a que salieran de su despacho personal. Orden acatada sin rechistar por estas dos Superestrellas, que incluso colocaron en su sitio un par de sillas que quedaron descolocadas.

► Vince McMahon, el semental

Durante una emisión reciente en su canal de Mixer, Styles comentó dicho segmento, con una alabanza a su jefe.

«Era su oficina real. Lo que tenía allí era un Tyrannosaurus Rex de verdad, porque es Vince McMahon y no tengo dudas de que era la cabeza de un T-Rex de verdad. La gente puede decir lo que quiera de Vince McMahon, bueno o malo, pero puedo decirte que está hecho un potro. Trabaja toda la noche, sale de trabajar a las 3 de la mañana y luego se levanta temprano. Es una máquina. Es un ser humano diferente, por eso probablemente tiene esa posición económica».

Pero parece que había intenciones de programar más acción tras esas cuatro paredes, como ya reportamos en SÚPER LUCHAS, vía Paul Davis de WrestlingNews.Co.