AJ Styles: «Sin Japón, no habría llegado a la WWE»

Cuando en 2013 AJ Styles puso fin a su legendaria carrera en la que siempre había sido su casa en la lucha libre, TNA, nadie sabía qué iba a ser de él. Pero el «Fenomenal» encontró una nueva: NJPW. Solo fueron dos años (2014 y 2015) antes de unirse a la WWE en 2026 pero sin duda dejó una huella imborrable, ganando dos veces el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP o liderando la icónica facción Bullet Club.

► En palabras de AJ Styles

Fue en el evento New Year Dash !! 2016 donde tuvo su último combate en «The King of Sports» antes de mudarse nuevamente a Estados Unidos pero Styles nunca dejaría del todo Japón. Lucharía en el país del sol naciente 14 veces más, incluyendo una en NOAH Destination 2024. Pero hoy puede decirse que no lo hará nunca más, que su lucha definitiva en tierras niponas fue contra Kofi Kingston en un show no televisado en el Ryogoku Kokugikan en Tokio el 18 de octubre de 2025.

Y es que -durante una reciente entrevista en Undisputed– el veterano de las doce cuerdas se expresa así:

Su retiro

“He tenido un tiempo increíble en la lucha libre profesional. No muchas personas pueden decir que aman su trabajo. Yo sí. Va a ser una mierda cuando se acabe. Pero ese siempre ha sido mi objetivo final: retirarme en mis propios términos.”

Japón

“No tengo ninguna duda de que quizá no habría llegado a WWE sin Japón. Mi etapa en Japón me ayudó a descubrir quién era y qué quería hacer. Cuando llegué a WWE, Vince quería que fuera el mismo que había sido en Japón. Ese estilo japonés no cambió cuando fui a WWE. Ese era el tipo que Vince quería, así que no tuve que cambiar nada. Tal vez por eso funcionó tan bien.”

La última vez

“Solo quiero darles las gracias por animar y por ser algunos de los mejores fanáticos del mundo. Pero esta es la verdad: probablemente no volverán a verme con un atuendo como este nunca más. Así que solo quería decirles, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias.”