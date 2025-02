AJ Styles hizo su regreso a la WWE en el Royal Rumble 2025, subiendo al ring por primera vez desde que sufrió una lesión de Lisfranc en octubre durante combate contra Carmelo Hayes en WWE SmackDown, y fue recibido con una gran ovación. Logró una eliminación y duró 21 minutos en el ring antes de ser sacado por Logan Paul cuando intentaba su Phenomenal Forearm contra Seth Rollins.

► Logan Paul eliminó a AJ Styles en Royal Rumble

Hablando con Cathy Kelley en una entrevista exclusiva para WWE tras bastidores, AJ Styles no ocultó su frustración por haber sido eliminado por un YouTuber convertido en luchador (refiriéndose a Logan Paul), aunque estaba emocionado de haber regresado y sentir el apoyo de los fanáticos.

«No sé si alguna vez podré superar eso»

Cuando Cathy Kelley le recordó que Paul también eliminó a CM Punk, Styles siguió en negación y respondió que al menos no era el único que iba a lidiar con esta situación, antes de verle el lado positivo de las cosas al analizar el panorama general de su actuación en el Rumble.

«Al menos no soy el único que tendrá que lidiar con esta vergüenza. Pero, ¿Sabes qué? Me metí con algunos de los mejores, me mantuve firme y le mostré al mundo que AJ Styles sigue siendo fenomenal».

Es una buena noticia ver a AJ Styles de vuelta, quien incluso recuperó sus colores y tema de entrada originales. Ahora, si bien su ruta hacia el estelar de WrestleMania 41 se ha visto truncada, es posible que esta eliminación de Logan Paul conduzca hacia un encuentro entre ambos para el gran evento, por lo que habrá que estar atentos a cómo se desarrollen los eventos en las siguientes semanas.