AJ Styles se dirigió al público luego de WWE RAW

La reciente edición de Monday Night Raw culminó con un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo entre CM Punk y AJ Styles, que terminó en descalificación luego de la interferencia de Finn Balor. Con una lucha contra Gunther en donde pondrá en juego su carrera este fin de semana, esta bien podría ser la última actuación de Styles en Monday Night Raw y, obviando el final, fue algo memorable.

► CM Punk «se despide» de AJ Styles

Una vez que las cámaras dejaron de grabar Monday Night Raw, donde vimos a AJ Styles y CM Punk en el suelo, el ambiente en el Scotiabank Arena de Toronto se tornó mucho más emotivo, ya que ambos se reincorporaron y compartieron un momento en el ring, ofreciendo a los fans una despedida improvisada que dejó a muchos presentes visiblemente conmovidos. Styles tomó el micrófono primero y miró a Punk directamente a los ojos antes de dirigirse a él, y al público, con sincera gratitud.

«Sin duda, pasamos momentos difíciles, pero estoy muy agradecido de que ustedes y yo estuviéramos en este ring esta noche. Quiero decirles que espero con ansias a todos los demás. Muchas gracias. Te quiero, hermano».

El público estalló en aplausos, pero la emoción no se detuvo ahí. CM Punk respondió con un mensaje propio, dirigiéndose tanto a Styles como a los fanáticos que se habían hecho presentes en la Scotiabank Arena, en Toronto, Ontario, Canadá, dándole un sentido homenaje a «The Phenomenal One».

“Para todos los que se quedaron, sé que hoy, anoche, el viaje fue duro y el mal tiempo. Agradecemos que hayan venido. Este lugar es muy ruidoso”.

“Cuando AJ Styles se enfrente a Gunther, sé que estaré pegado al monitor viéndolo, igual que todos ustedes”.

“No me importa quién lo sepa públicamente. Ha sido un privilegio conocerte. Es un privilegio llamarte amigo. Es un honor compartir el ring contigo. Sé que el sábado no es el día, pero si lo es, sí, ¡qué carrera tan increíble!”.

El público de Toronto les dedicó una ovación de pie, y el segmento terminó con Punk y Styles abrazándose en el ring: un momento emotivo para dos luchadores que lograron enfrentarse por primera vez en WWE, y por primera vez en más de dos décadas cuando también compartieron el ring en ROH.