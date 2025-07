AJ Styles rompe el silencio previo a Slammiversary

AJ Styles está disfrutando de sus últimos años de carrera en WWE, donde se ha convertido en varias veces Campeón Mundial y Campeón de los Estados Unidos; sin embargo, ya venía precedido de una fama tras luchar durante más de una década en TNA, donde fue Campeón Mundial y se convirtió en una de las estrellas más queridas de la empresa. Su última lucha allí fue en diciembre de 2013, y más de una década después se ha confirmado una aparición especial para la compañía en Slammiversary, que se llevará a cabo en solo unas horas.

► AJ Styles vuelve a TNA por primera vez en más de una década

Previo a su aparición en Slammiversary, AJ Styles compartió en su cuenta de X una reflexión de lo que fue su carrera en TNA, acompañándolo de una imágen de sí mismo mirándose en un espejo, frente a su versión más joven de TNA. El mensaje no era solo nostálgico, sino un mensaje relacionado con el trabajo duro, la fe y el legado que ha construido desde sus inicios en TNA.

«Si pudiera volver atrás en el tiempo, me diría: ‘No tienes idea de lo lejos que te llevará este viaje. Todos los altibajos, las dudas, te convertirán en uno de los mejores del mundo. No pierdas ese resentimiento, pero aprende a dejar atrás el orgullo. Entrarás en lugares a los que nunca pensaste que pertenecerías… Mucho mejores de lo que imaginabas. Mantente humilde, ten ambición y confía en el tiempo de Dios; es perfecto, incluso cuando no lo parezca. No solo eres fenomenal. Estás hecho para esto’.»

Muchos fanáticos esperan con ansias el regreso de AJ Styles a Slammiversary, que cuenta con un gran cartel interpromocional (incluyendo varias estrellas de NXT y el Campeonato Femenil de dicha marca en juego), a tal punto que las entradas se agotaron y tuvieron que generar varios espacios adicionales.