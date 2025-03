De manera casi que, inesperada, AJ Styles se convirtió en el último rival de The Undertaker. Todo cuando en plena pandemia por el coronavirus, WWE no pudo realizar WrestleMania 36 con los fanáticos presentes por allá en marzo de aquel siempre recordado 2020.

The Undertaker venció a AJ Styles en una lucha cinematográfica de 18 minutos, denominada Boneyard Match, una lucha en un cementerio. Mark Calaway finalmente tomó la decisión de retirarse de la lucha libre profesional, pues «su cuerpo ya no aguantaba más».

► AJ Styles afirma que buscará que The Undertaker acepte ser su último rival para que lo retire

«Hay una idea que no voy a compartir contigo, algo que pensé que, si pudiera lograr que The Undertaker subiera al ring conmigo, querría hacer. Pero hay una idea ahí que creo que resume quién es AJ Styles. Veremos si sucede. Si pasa, lo sabrán, pero habrá que esperar y ver.

«Quiero que la historia que lleve al combate tenga un gran significado. No solo quiero quedarme con una sensación de paz y satisfacción, sino que también quiero poder transmitir mi experiencia a la próxima generación.

«Te diré la razón por la que espero tener una buena historia antes del retiro: para que en NXT, la gente de allá diga: ‘Oh, sí’. Que estén tan involucrados en la historia que comprendan quién fue AJ Styles, para que respeten lo que intento enseñarles, para ayudarlos a mejorar.

«Quiero compartir toda la información que he aprendido a lo largo de los años, no quedármela solo para mí, sino dársela a ellos, para que la respeten lo suficiente como para utilizarla y darse cuenta de que puede funcionarles si simplemente la aplican. Les estoy ofreciendo todo este conocimiento para que mejoren porque yo ya no lo necesito, pero si no hay respeto, es posible que no escuchen».

Esta no es la primera vez que AJ Styles ha intentado que The Undertaker vuelva al ring. Ya en al menos dos oportunidades ha tratado de convencerlo, pero sin lograrlo. Así como tampoco ha podido convencer a Triple H de que vuelva al ring y ya seguramente no podrá convencerlo.

