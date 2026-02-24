AJ Styles quería retirarse en WrestleMania 41

AJ Styles se despidió como luchador, al menos en la WWE, en el Royal Rumble, cuando se desmayó en medio del ring tras la llave dormilona de «El Asesino de Carreras» Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, o solo de la compañía para la cual trabajó desde el 2016. Posteriormente se reveló que Styles quería retirarse en el Royal Rumble, ya que fue el evento donde debutó con la compañía hace 10 años.

► AJ Styles se retiró en sus propios términos

AJ Styles dejó atrás ya su carrera de luchador. Sin embargo, durante un vlog reciente en el canal de YouTube de la WWE, «El Fenomenal» explicó que inicialmente iba a terminar su carrera en WrestleMania 41 el año pasado.

«Todos quieren retirarse en WrestleMania, ¿verdad? Es el evento más importante del año, y yo iba a hacer precisamente eso, pero acabo de regresar de una lesión que supuestamente me retiraría, porque la lesión es lo que suele retirar a la mayoría. Pero una vez que me recuperé y me sentí lo suficientemente cómodo corriendo y haciendo lo que necesitaba para ser AJ Styles, simplemente no me pareció bien volver dos meses solo para retirarme. No me pareció bien y pensé: qué mejor manera de retirarme que en el PPV donde debutaste.»

AJ Styles se retiró oficialmente de la WWE, y en la reciente edición de Monday Night Raw, «The Phenomenal» tuvo un gran homenaje frente a su público, en Atlanta, donde finalmente pudo dejar sus guantes en el ring, explicando que quería hacer ese gesto en su casa. Además, el programa concluyó con una sorpresiva aparición de The Undetaker, quien fue el encargado de anunciar que el luchador de 48 años estará en el Salón de la Fama WWE de este año.