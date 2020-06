AJ Styles propuso a Undertaker el "Boneyard Match" y este intentó gastarle una broma

Hablando de WWE, el "never say never" es una frase hecha que cobra más sentido que en cualquier otra empresa. Por eso, pese a que todo apunta a que el quinto y último episodio de 'Undertaker: The Last Ride' sirvió de confirmación oficial del retiro de "The Phenom", la agenda de Vince McMahon siempre está abierta, especialmente para su Superestrella predilecta de las tres últimas tres décadas.

Pero de momento, tendremos que considerar ese "Boneyard Match" de WrestleMania 36 la lucha de retiro de Taker. Duelo presentado de manera cinematográfica, a causa de la pandemia global, y que creíamos fue propuesto por el propio Taker, quien considera a AJ Styles un Shawn Michaels moderno.

► AJ Styles convenció a The Undertaker

Según hemos sabido gracias a 'Undertaker: The Last Ride', el "Deadman" se encontraba satisfecho con su actuación en Extreme Rules 2019, que le sirvió de redención de su infame choque contra Goldberg un mes antes en Super ShowDown. De hecho, como ya señalé al hablar del cuarto capítulo, aquella noche en Philadelphia, Taker confesó a Mr. McMahon que no volvería a subirse a un ring.

Sin embargo, meses después, Styles decidió hablar con Taker para proponerle un combate, y este le respondió que le diera un par de semanas a fin de pensar en ello. Y aunque poco le costó a Taker decidirse, quiso jugar con Styles. Así lo relata el futuro "WWE Hall of Famer" en el documental.

«Llamé a Vince. Intenté tomarle el pelo a AJ. Le dije a Vince que iba a hacerlo, pero que quería que él llamase a AJ por mí. "Quiero que sepas que voy a luchar en WrestleMania, pero dile que voy a luchar con otro [risas]"».

A continuación, Styles revela la conversación que tuvo con Mr. McMahon.