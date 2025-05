AJ Styles: «Prefiero rendirme a quedar inconsciente»

En total, incluyendo todo tipo de combates, AJ Styles y Samoa Joe compartieron el cuadrilátero en 204 ocasiones entre los años 2003 y 2020. Han luchado en ROH, PWG, TNA, WWE…

Y ahora nos acordamos de su primer mano a mano en la «Impact Zone» en el PPV Sacrifice 2005, que también fue el tercero (de 98) entre ellos después de War Of The Wire de Ring of Honor y All Star Weekend de Pro Wrestling Guerrilla.

► AJ Styles vs. Samoa Joe

Ambos luchadores se enfrentaron en la final del torneo Super X Cup y «The Samoan Submission Machine» salió victorioso cuando hizo rendir a «The Phenomenal One». Durante una reciente aparición en Fanatics Live Signing dos décadas después, Styles se acordó de aquella derrota y abordó las críticas que hubo en ese momento hacia su rendición, aludiendo a la UFC, de la cual su actual compañía es socia.

«Hubo un combate que tuvimos en TNA. Recuerdo que me hizo rendir, y hubo todo un alboroto del tipo: ‘Oh, no quieres rendirte ante el nuevo que llega… mejor que te deje inconsciente’. Y yo pensaba: ‘¿De qué estás hablando? No sé si has oído hablar de la UFC. La gente se rinde todo el tiempo. Porque son inteligentes y realmente no quieren quedarse dormidos. O que les rompan el brazo. «Así que, en ese combate… y sí, Joe era nuevo en ese momento. Fue un combate increíble, y el hecho de que yo pudiera rendirme lo hizo aún mejor. Creo que la Samoan Submission es una de las mejores llaves de sumisión con las que he estado en el ring».