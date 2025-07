AJ Styles podría aparecer en Slammiversary 2025

AJ Styles está gozando de sus últimos años de carrera en WWE, donde se ha convertido en varias veces Campeón Mundial y Campeón de los Estados Unidos; sin embargo, ya venía precedido de una fama tras luchar durante más de una década en TNA, donde fue Campeón Mundial y se convirtió en una de las estrellas fundadoras de la promoción. Su última lucha allí fue en diciembre de 2013, donde perdió una lucha de unificación del Campeonato Mundial contra Nick Aldis; sin embargo, estuvo a punto de renovar con dicha compañía en e 2015, antes de que finalmente aceptara la oferta de WWE, donde debutó el año siguiente.

► AJ Styles es muy querido en TNA

A pesar de tener casi una década fuera de TNA, los fanáticos todavía recuerdan a AJ Styles y su paso triunfal por dicha compañía; de hecho, durante la edición de NXT de la semana pasada, muchos reconocieron que fue el mejor campeón de todos los tiempos allí. Ahora, con TNA Slammiversary celebrándose este domingo en el UBS Arena de Long Island, el presidente de la compañía, Carlos Silva, prometió a los fans que el evento sería «FENOMENAL», lo que muchos interpretaron como una insinuación de que la estrella de la WWE podría estar presente, considerando la alianza existente entre TNA y WWE.

Al respecto, Fightful Select informó recientemente que Carlos Silva, durante una entrevista con Sean Ross Sapp de Fightful, no solo no se retractó de sus insinuaciones sobre Styles, sino que insistió en su participación, mencionando en que Styles formaría parte del evento. Dentro de TNA no se ha confirmado si Styles estará presente, pero al menos una persona de la promotora creía que Styles estaría allí, ya que, de lo contrario, TNA se habría quedado en ridículo si lo promocionan y este no aparece.

De momento, AJ Styles está en medio de una rivalidad con Dominik Mysterio, aunque no ha luchado debido a que este último no ha tenido el alta médica para competir (o «convenientemente» decidió no tenerla). En todo caso, el «Phenomenal One» bien podría mantenerse ocupado en Slammiversary mientras llega la fecha para su combate programado contra «Dirty Dom» en SummerSlam.