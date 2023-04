AJ Styles lleva varios meses alejado de la programación de la WWE debido a una lesión de tobillo, el cual en su momento indicó que no requería cirugía. Sin embargo, no se ha tenido mayores novedades sobre su rehabilitación y tampoco existe en estos momentos una fecha confirmada para su retorno al ring, debido a que ni siquiera se lo ha visto entrenando en el WWE Performance Center.

► AJ Styles solo aparecería durante el WWE Draft

El WWE Draft de este año podría incluir algunas grandes sorpresas, y es probable que veamos algunas caras conocidas. WWE dio a conocer el listado de Superestrellas elegibles para este Draft, y llamó la atención la inclusión del lesionado AJ Styles, junto a Luke Gallows, Karl Anderson y Michin, quien no había sido vista con el grupo últimamente. Los cuatro serían seleccionados de manera conjunta como The OC.

Precisamente, PWInsider informó que AJ Styles se encuentra en la ciudad sede de SmackDown y podría ser una de las apariciones sorpresas en la primera noche del WWE Draft, aunque no precisó el papel que desempeñará. No obstante, la misma fuente aclaró de que The Phenomenal One solo está presente para el Draft de la WWE, y nada más.

«Nos dijeron que AJ Styles no está programado para el evento en vivo de la WWE de este fin de semana en Texas, por lo que solo está presente para la grabación de televisión de esta noche.»

The Good Brothers tienen una cláusula en sus contratos con la WWE que dice que no tienen que estar en ningún lugar donde no estén reservados. En consecuencia, no han sido vistos mucho tras bastidores desde que AJ Styles se lesionó el tobillo, aunque su situación podría encaminarse en la primera noche del Draft, ya que el grupo aparece como elegible para SmackDown. No obstante, no se espera que volvamos a verlo muy pronto, toda vez que una fecha de total recuperación aún sigue siendo incierta.