AJ Styles planea retirarse en el 2026

AJ Styles está en la recta final de su carrera, así como también de su contrato con WWE, que está previsto culminar durante este 2026, menos de un año después de haber presenciado la gira de retiro de John Cena, confirmando así lo que los fanáticos han llevado especulando por meses.

► AJ Styles termina su contrato y se retirará

AJ Styles habló sobre su futuro en la WWE durante una entrevista a fondo en el podcast Six Feet Under de The Undertaker. Si bien la WWE no ha hecho ningún anuncio formal, «The Phenomenal One» dejó muy claro que su contrato actual vence a finales de 2026 y no tiene planes de renovarlo.

“La cuestión con el retiro. Es la oportunidad de esforzarse al máximo, no por una lesión, sino por valerse por uno mismo, y el objetivo de trabajar es retirarse. Y poder hacerlo, para mí, es una celebración, así que espero que cuando suceda, celebren conmigo que he logrado mis objetivos”.

AJ Styles, quien debutó en la WWE en el Royal Rumble de 2016 tras una gran trayectoria en TNA, NJPW y la escena independiente, se prepara para terminar su carrera en sus propios términos, por lo que los fanáticos tendrán varios meses todavía para verlo en acción antes de que cuelgue definitivamente las botas. De hecho, esta nueva revelación prepara el terreno para lo que podría ser una gran gira de despedida (no tan sonada como la de John Cena) que nos llevará hasta los últimos meses de 2026, y actualmente se ha embarcado en una rivalidad inédita contra Gunther.