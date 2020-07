AJ Styles piensa en el retiro "a diario" y batalla con este

AJ Styles bien pudo haber sido el último hombre en haber luchado con The Undertaker, quien considera que esta lucha que ambos tuvieron en WrestleMania 36, la Boneyard Match, fue muy buena y si Vince McMahon no lo necesita más, pues se dará por bien servido. Sin embargo, AJ Styles no es un jovencito y también ve cercano colgar las botas.

► AJ Styles piensa en el retiro y The Undertaker lo comprende

Con 43 años de edad, Styles ha tenido 22 años de carrera y tiene documentadas, como mínimo hasta este momento, mil 986 combates. Bastantes, ¿verdad? Por tal motivo, AJ Styles aceptó en una reciente entrevista con Busted Open Radio, que ya está pensando a diario en su retiro, pues su cuerpo ha sufrido bastantes golpes:

"Bueno, definitivamente tengo más en mí. Voy a llevar este cuerpo al límite. ¿Saben? Disfruto lo que hago. Respeto lo que hago. Me enorgullezco de todo lo que sucede en el ring. Y, por lo tanto, quiero hacerlo siempre que mi cuerpo y mi cerebro y todo lo demás me lo permita.

"Muchas veces, siento que mi cuerpo y mi mente dicen: 'No, no'. Como si discutieran entre ellos. Es como que mi cerebro me dice que puedo hacerlo, pero mi cuerpo me está diciendo: 'Ni siquiera lo intentes'. Así que creo que cuando ambos se unen, el cerebro y el cuerpo, y dicen: 'Oye, tal vez sea una buena hora para retirarte', pues tal vez haremos eso. ¿Pero cuándo se dará eso? Esto es algo de lo que hablo con The Undertaker. Es algo con lo que luchas diariamente porque amas lo que haces".

En mayo del año pasado, AJ Styles confirmó que el contrato que firmó en marzo de 2019, será el último contrato de su carrera, por lo que su retiro sería en 2023.