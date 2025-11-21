AJ Styles nombra a sus oponentes favoritos

AJ Styles está en la recta final de su carrera, así como también de su contrato con WWE, que está previsto culminar durante los primeros meses del próximo año. A lo largo de su carrera, se ha enfrentado a prácticamente todos los grandes nombres de la lucha libre durante sus casi 30 años de carrera. Ha sido una estrella principal en WWE, TNA, Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, además de contar con un extenso número de combates importantes en el circuito independiente.

► Finn Balor, el oponente favorito de AJ Styles

Durante una reciente aparición en el podcast «No-Contest Wrestling», le preguntaron a AJ Styles sobre sus oponentes favoritos, así como sobre los luchadores con los que se sentía más cómodo en el ring, tanto por calidad como por seguridad.

«El primer nombre que me viene a la mente es Finn Bálor. Cuando me enfrento a él en el ring, y he estado con él varias veces, pero recientemente en parejas, fue como ‘esto va a ser pan comido’. Estando en el ring con este tipo, no tengo que preocuparme por nada, así de simple. Es uno de ellos, y hay varios. Jimmy y Jey Uso, no hay que preocuparse por ellos, sabemos que vamos a tener un combate espectacular, ¿sabes? Hay un par de tipos, como John Cena y yo, que hemos tenido muchísimos combates increíbles, de verdad. Siendo honesto, no nos parecemos en nada, pero tenemos una conexión especial en el ring que he tenido con muy pocos.»

El ex Campeón WWE continuó diciendo que estaba extremadamente orgulloso del combate que tuvo con Finn Bálor en el evento Extreme Rules 2017. Styles también mencionó a Dean Ambrose como otro hombre con el que le encantaba trabajar, citando su rivalidad por el Campeonato WWE en 2016 como una de sus favoritas durante sus primeros meses en la WWE.