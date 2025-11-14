AJ Styles no cree que WWE lo deje luchar en TNA

AJ Styles está en la recta final de su carrera, así como también de su contrato con WWE, que está previsto culminar durante los primeros meses del próximo año. Durante la reciente edición de Slammiversary, hizo una aparición para respaldar a Leon Slater, como parte del acuerdo que existe entre WWE y TNA; sin embargo, la posibilidad de que luche allí (aún bajo contrato con WWE) es remota.

► Mike Santana quiere enfrentarse a AJ Styles

Antes de que la estrella de la WWE, AJ Styles, cuelgue las botas en 2026, el ex Campeón Mundial de TNA, Mike Santana, aspira a enfrentarlo en un ring de TNA, específicamente con el título en juego. Styles también está entusiasmado con la idea. Sin embargo, en cuanto a la probabilidad de que la lucha se concrete, Styles no se muestra muy optimista, y lo hizo saber en No-Contest Wrestling.

«Tenía la esperanza de que esto sucediera. De verdad que sí, pero luego me di cuenta de que probablemente nunca podría, ya que la WWE no me lo permitiría. Les diré por qué. Es porque en cuanto les abra las puertas a los talentos del roster principal, todos querrán enfrentarme a él.»

«Siendo honesto, no sé si sucederá, pero me gustaría, no me malinterpreten. Fue un momento increíble cuando pude regresar, pero ahora mismo no veo que la lucha se concrete. NXT tiene la alianza, no los talentos del elenco principal. Mira, ojalá pudiera hacerlo. Creo que debería ser el único en hacerlo, pero eso sería muy egoísta. Así que ya veremos qué pasa en el futuro. No lo sé con certeza, pero lo descubriremos juntos.»