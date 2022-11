«Fue grandioso. De alguna manera hablamos sobre cómo queríamos que fuera el comienzo y luego, puse mi granito de arena. Me dijo que no saltara cuando me aplicaba el súpler alemán o me tiraría fuera del ring. Le dije: ‘Está bien’. Pero sí, quiero decir, creo que Brock me mostró mucho respeto en el combate que tuvimos y al contar la historia. Fue grandioso. Pensé que era uno de los mejores combates que he tenido. Estaba muy feliz con eso”. Así recordaba hace unos meses AJ Styl esel consejo que una vez le dio Brock Lesnar.

► AJ Styles y cómo es Brock Lesnar

Más recientemente, «The Phenomenal One» ha vuelto a hablar de «The Beast Incarnate» en The Halftime Show. En esta ocasión, da detalles de cómo es Lesnar detrás del escenario, cuando las cámaras no lo están grabando. De ahí Styles saca que no sabe si a su compañero le gusta la gente porque prefiere estar solo. Esto no es nada nuevo, aunque tampoco que otras Superestrellas hablen de las buenas interacciones que han tenido con él. No hace mucho, Ronda Rousey contaba que se sorprendió cuando pudo conocer de primera mano al ex Campeón Universal.

“No creo que a Brock le guste la gente, no se habla mucho con Brock, le puedo decir ‘qué pasa’, pero esa es la mayor conversación que he tenido con él. Pero no sabes si lo encuentras en una gran multitud o algo así, por lo general está solo haciendo lo suyo”.

¿Os gustaría que AJ Styles y Brock Lesnar volviesen a luchar juntos en WWE?