AJ Styles: «Nadie busca tanto la perfección como Shane McMahon»

AJ Styles explica cómo vivió su rivalidad con Shane McMahon y la lucha que ambos tuvieron en WrestleMania 33, hablando también del Undertaker, con quien también tuvo la oportunidad de enfrentrarse en «The Grandest Stage of Them All» (en la edición 36).

► Dedicación, perfección, respeto y sorpresa

Hablando con Chris Van Vliet en Insight, «The Phenomenal One» resalta la dedicación y la búsqueda de perfección de «Shane-O Mac» recordando que entonces se puso en duda si los dos iban a tener un combate de calidad en el magno evento de 2017:

«Oh, he tenido algunos combates en el pasado en los que pensabas: ‘Nah, no sé sobre este’. Un ejemplo perfecto: nadie pensaba que Shane McMahon y yo íbamos a tener una buena lucha. Creo que hicimos un muy buen trabajo haciéndola muy entretenida. Tuvimos algunos momentos realmente geniales. Tuve la oportunidad de trabajar con Shane McMahon. Es un tipo increíble, lo adoro. Nadie está más dedicado a la perfección que Shane McMahon. Pregúntale a The Undertaker, él te lo dirá, y yo respeto muchísimo eso. Lo que hace es increíble. Todavía hace un Shooting Star Press. ¿Me estás bromeando? Se castiga a sí mismo. Hombre, tengo muchísimo respeto por Shane. Lo adoro. Fue una gran lucha.

«Solo quería perfeccionar todo lo que hacíamos. Quería asegurarse de que todo saliera impecable cada vez, y tienes que respetar eso. Quiero decir, eso es lo que yo quiero. Además, poder intercambiar ideas con él… ese tipo puede pelear de verdad, ¿sabes? Así que pudimos incorporar un poco de lo que él sabía, un poco de Jiu-Jitsu que ha practicado, y hacer que funcionara. Fue realmente una lucha divertida. Creo que fue algo inesperado para los fanáticos vernos tener una lucha tan buena juntos«.