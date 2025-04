AJ Styles recuerda un momento absurdo en SmackDown

Si pensamos en AJ Styles en 2016 enseguida nos acordamos de que fue durante Royal Rumble cuando hizo su debut en la WWE. Pero ese solo fue uno de los grandes momentos del «Phenomenal One» en aquel año en que enfrentó a Chris Jericho en WrestleMania 32, a Roman Reigns en Payback y Extreme Rules, a John Cena en Money in the Bank y en SummerSlam, donde salió victorioso, o ganó de manos de Dean Ambrose el Campeonato WWE en Backlash.

No obstante, en esta ocasión no nos quedamos de ninguno de esos momentos sino de aquel en que Styles se quedó sentado sobre la tercera cuerda en un show de SmackDown después de haber sido atacado por Ambrose. No fue solo que cayera sobre sus partes íntimas en la cuerda sino que permaneció allí un tiempo considerable, provocando que Reigns, Cena o Seth Rollins se burlaran de él para celebración de los fanáticos.

¿Por qué esto ocurrió? El fenomenal lo explicó durante un reciente evento de firma de autógrafos de Fanatics:

«No sé por qué lo hice, siendo honesto. No lo sé. Me sentía bien. No de la forma que uno pensaría, pero creí que sería gracioso quedarme ahí todo el tiempo. No sé si a John (Cena) le gustó que me quedara, pero lo hice. Solo me estaba divirtiendo. Para eso estamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene la lucha libre si no te estás divirtiendo? Yo me estaba divirtiendo, así que me quedé ahí y dejé que todos lo disfrutaran. No había una razón importante. Simplemente lo hice.»