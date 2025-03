Aunque ya AJ Styles anunció que su retiro será antes de que cumpla sus 50 años, es decir, para el año 2027, recientemente, el luchador reveló que vivió momentos muy difíciles debido a su última lesión.

Se trata de una lesión de Lisfranc, la cual, en su caso, fue una fractura en la articulación tarso-metatarsiana del pie, es decir, en la zona media del pie. En entrevista con Chris Van Vliet, Styles reveló que estuvo a punto de tener que retirarse por culpa de ello.

► AJ Styles habla de su lesión y cómo casi tuvo que retirarse por ella

«Sabía que me lo había roto. Porque si ya te lo has roto antes, en el mismo pie, pensé: ‘Me lo volví a romper’, y estaba molesto porque ya sabía cuánto tiempo tomaría recuperarme. Pero, sin saberlo, era algo mucho peor que una fractura.

«La peor parte de la lesión… fue que se trataba de los tendones, y mi doctor, que también es mi amigo, me dijo: ‘No busques información sobre esto’. Y yo, por supuesto, la busqué, y resulta que es una lesión que puede acabar con tu carrera. Suele ocurrir en accidentes automovilísticos y en el fútbol profesional, esas son las situaciones más comunes.

«Y en el fútbol, todo depende de la gravedad de la lesión. Yo literalmente pude regresar de milagro. Me dijeron: ‘Podemos operarte el pie y sanará más rápido, pero podría haber complicaciones a medida que envejezcas. No lo sabemos. No es obligatorio operarte, podemos intentar terapia y ver si vuelve a su estado normal.’

«Afortunadamente, pude hacer la terapia que necesitaba. No fue fácil. Fue horrible. Es una locura tener que volver a aprender a caminar hasta cierto punto, como si me hubiera olvidado de correr. Cosas tan simples como esa. Estuve seis semanas con una bota ortopédica, luego seis semanas más en terapia tratando de resolver el problema. Te afecta mucho».