AJ Styles: «Me uní a NJPW en su apogeo y me fui…»

Después de dejar la que siempre había sido su casa, TNA, y antes de encontrar la nueva, WWE, AJ Styles se unió a New Japan Pro-Wrestling en 2014. En NJPW, fue miembro y líder del Bullet Club, ganó dos veces el Campeonato Mundial de Peso Pesado IWGP, una el Campeonato Intercontinental IWGP, tuvo rivalidades con otros luchadores de renombre como Kazuchika Okada, y participó en el prestigioso G1 Climax. Aquella etapa en Japón fue un absoluto éxito para «The Phenomenal One».

► AJ Styles recuerda su época en NJPW

Nos acordamos de ella porque el veterano lo hizo recientemente en Sports Illustrated.

«El cambio creativo lo cambió todo para mí. Si estuviera trayendo a alguien para unirse a mi empresa, lo último que haría sería hacer que ganara el campeonato mundial apenas llegara. Pero eso es precisamente lo que hicieron. Y funcionó. Me puso en el mapa de inmediato.

«En ese momento, New Japan estaba en su apogeo, realmente en su apogeo, y justo ahí fue cuando me uní. Tuve la oportunidad de compartir el ring con talentos increíbles como Shinsuke [Nakamura], Okada y [Hiroshi] Tanahashi. Son de otro nivel. No había restricciones. Lo que quería decir o hacer, lo podía hacer».

Styles también comentó sobre cuand decidió que era el momento de abandonar la compañía nipona:

«Cuando me enteré de que Shinsuke se iba, ni siquiera sabía que yo sabía. Nadie lo sabía, lo dejo así, y fue entonces cuando lo hablé con Gallows y Anderson, y todos decidimos irnos«.

En estos momentos, AJ Styles está programado para luchar por el Campeonato Indiscutible de WWE contra Cody Rhodes en Backlash: France este próximo sábado 4 de mayo. Fue Campeón Intercontinental, Campeón de Estados Unidos y Campeón de Parejas Raw entre medias pero su último título mundial lo tuvo en 2018.