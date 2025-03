AJ Styles: «Logan Paul deberá ganarse su lugar en WWE»

AJ Styles va a poner a prueba a Logan Paul y le avisa de que tendrá que hacer méritos para conseguir un sitio en el elenco de la WWE. Parece que es posible que los dos disputen un combate mano a mano en WrestleMania 41. De momento, tuvieron sus más y sus menos nuevamente en el episodio de Monday Night Raw del 10 de marzo.

► Una prueba fenomenal

«Siento que soy yo y el resto del país queriendo lastimar a Logan Paul. Así que solo estoy tratando de hacerle un favor a todos y acabar con esto lo más rápido posible, sacarlo de nuestro ring.

«Es como darle a tus hijos todo lo que quieren antes de que trabajen por algo. Se malcrían, ¿verdad? Y diría que es más o menos lo mismo con Logan Paul. Él cree que puede simplemente llegar a un ring de la WWE. No un ring de lucha independiente, como el resto de nosotros tuvimos que hacer, o al menos pasar por el Performance Center para entrenar un poco. Él no ha hecho nada de eso y ¿cree que pertenece a nuestro ring? Nosotros pagamos nuestro derecho de piso, hicimos lo que teníamos que hacer para llegar a donde estamos. Logan Paul no lo ha hecho. Así que vamos a descubrir qué tan mal lo quiere. Voy a estar encima de él. Voy a estar encima de él hasta que decida pelear y hacer algo al respecto o hasta que se vaya.

«Es un atleta, no hay duda de eso. El tipo es un atleta, pero hay muchísimos atletas que no pertenecen a nuestro ring. Como dije, nosotros tuvimos que pagar nuestro derecho de piso. Tuvimos que sacrificar algo para entrar en ese ring. Ya sea tiempo, dolor o ambos, lo sacrificamos todo, y luego aparece un tipo que cree que puede simplemente entrar a nuestro ring y hacer lo que quiera, decir lo que quiera, afirmar que es la estrella más grande. Sí, tiene muchos seguidores. Tal vez Triple H esté feliz por eso. Genial. Pero va a tener que ganarse su lugar en la WWE. No ha dado nada. Ese es el problema, ¿verdad? Hay que dar algo para recibir algo, y él no ha dado nada. Puedo respetar el hecho de que quiera hacer algo así porque todos queremos hacerlo, pero tuvimos que hacerlo de la manera correcta. Tuvimos que hacerlo de la manera difícil. Siento que a Logan le han extendido la alfombra roja, y es lo que es. Si somos honestos, ¿por qué está aquí? Porque se hizo una estrella con sus podcasts y todas las otras cosas que ha estado haciendo. No digo que no sea un chico inteligente. Descubrió cómo ganar mucho dinero y cómo hacerlo rápido a una edad joven, mucho antes que el resto de nosotros. Respeto eso. Pero no tengo que respetarlo por estar en mi ring.

«Yo no empecé esto, Logan lo hizo. Yo solo voy a terminarlo. Vamos a ver cuánto lo quiere. Si realmente quiere estar en un ring de la WWE, ¿qué tan fuerte es su deseo? No es fácil. Si lo fuera, todos lo harían. Así que lo llevaremos a un punto de quiebre, y si no se rompe, tal vez pertenezca aquí y lo respetaré. No tengo que gustarle, pero puedo respetarlo. Tal vez esto necesite ser una lucha. Tal vez eso es lo que tiene que pasar. Así que sí, hagamos la lucha. No me importa dónde sea. Hagámoslo. Veamos qué tienes. Veamos cuánto lo quieres. ¿Cuánto castigo estás dispuesto a recibir? ¿De qué lesiones estás dispuesto a regresar? Vamos a averiguarlo«.