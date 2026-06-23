AJ Styles cree que LA Knight debe ser campeón mundial en WWE

AJ Styles espera que su antiguo rival, LA Knight, conquiste un campeonato mundial antes de retirarse. Knight ha tenido oportunidades titulares en varias ocasiones a lo largo de su carrera en WWE, pero a pesar de su popularidad, el equipo creativo de la empresa no le ha dado la luz verde para portar un título mundial.

► «Tiene la boca para respaldarlo»

Styles, quien ha compartido el ring con Knight en distintas ocasiones, habló sobre el tema en el podcast The Phenomenally Retro Podcast. El Fenomenal considera que Knight ya se ha ganado el derecho a ser campeón mundial:

“Sí espero que llegue a ser campeón mundial. Realmente creo que se lo ha ganado. Sí. Es decir, su trabajo en el micrófono es bastante impresionante. Así que me gustaría ver— es un tipo que podría sostener un campeonato de peso pesado sin ningún problema, y tiene la boca para respaldarlo. Me gustaría que pasara”.

Styles también opinó de manera más amplia sobre el estado actual del elenco, señalando que varios luchadores ya merecen una oportunidad similar:

“La realidad es que tenemos a muchos chicos que están llegando a ese punto, donde el tiempo se acerca, y no espera a nadie. Así que, si vamos a hacer algo, hagámoslo. Saquémoslo adelante. Me gustaría ver a algunos campeones de peso completo que no hayamos visto antes”.

► Las oportunidades que Knight ya tuvo

Una de las oportunidades titulares de Knight llegó en el Royal Rumble de 2024, cuando él y Styles, junto a Randy Orton, se enfrentaron al entonces Campeón WWE Roman Reigns. Knight, quien fue Campeón Mundial Impact Wrestling, también había enfrentado a Reigns en una lucha titular en Crown Jewel 2023, donde Jimmy Uso —con quien Knight todavía mantiene una rivalidad— y Solo Sikoa llegaron en auxilio de Reigns para ayudarlo a retener el título.

La búsqueda titular más reciente de Knight se quedó corta cuando fue eliminado en la primera ronda del torneo King of the Ring.