AJ Styles insinúa que podría no volver a luchar en Japón

AJ Styles volvió al ring el pasado 13 de julio, venciendo a Naomichi Marufuji en el PPV NOAH Destination 2024, y desde entonces, hizo 3 espectáculos no televisados más con WWE en Japón, pero no ha vuelto a la televisión desde que participara en el combate de I Quit Match contra Cody Rhodes, en el evento premium Clash at the Castle 2024 el pasado 15 de junio.

► AJ Styles utilizaba una máscara para los eventos en Japón

WWE acudió a su canal oficial de YouTube y subió un video con varias superestrellas de la WWE durante su reciente viaje a Japón. AJ Styles compartió que tiene la tradición de usar una máscara para los eventos importantes en Japón, una práctica que comenzó desde que fuera parte del Bullet Club. El ex Campeón WWE mencionóque esta podría ser su última aparición con máscara, alentando a los fanáticos a aprovecharla al máximo, lo que sería una insinuación en torno a la posibilidad de que nunca más luche en Japón.

«Si aún no lo sabes, cuando estoy en Japón, desde que estaba con el Bullet Club, me hice hacer una máscara para los grandes espectáculos del año. Ahora es tradición que tenga una máscara cuando salgo (en Japón).

Posiblemente esta podría ser la última que veas una máscara en AJ Styles, así que vamos a conseguirla».

Previamente habíamos informado la razón por la que AJ Styles no regresó en el episodio de esta semana de Friday Night SmackDown, a pesar de que se rumoraba sobre su presencia. Está claro que no tiene ningún tipo de lesión o molestia, y más bien se infiere que WWE está esperando el momento propicio para insertarlo en las historias televisivas previo a su siguiente evento premium, Bash in Berlin.