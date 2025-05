AJ Styles informó que su cuenta de X fue hackeada

AJ Styles ha sido tema de conversación últimamente tras la publicación de algunos tuits muy inquietantes en su cuenta de X, relacionados mayormente con la adquisición de criptomonedas, y ciertos insultos raciales. Evidentemente, esto fue motivo de inquietud por parte del Universo WWE.

► Mensajes inusuales en X perturbaron al Universo WWE

AJ Styles publicó un video en su cuenta de Instagram para anunciar que su cuenta de X había sido hackeada. Explicó que vio actividad inusual en la plataforma y que solo pudo acceder a ella a través del teléfono de su esposa, ya que ya no podía usar el suyo ya que indicó que le robaron la tarjeta SIM de su teléfono, lo que permitió al hacker acceder a su X. Cree que esto ocurrió porque alguien de AT&T lo permitió y mencionó que tiene a alguien trabajando para resolver el problema. The Phenomenal One dejó claro que quería informar a todos que el hackeo se debió a que alguien le robó la tarjeta SIM y nada más.

«Solo para avisarte, mi Twitter ha sido hackeado por si no lo sabías. Vi cosas muy raras; pude acceder a ellas desde el teléfono de mi esposa porque no puedo usar mi cuenta de Twitter. Me robaron la tarjeta SIM de mi teléfono. De alguna manera, eso sucedió porque alguien de AT&T lo permitió. Puse a otra persona a trabajar en ello. En fin, solo quería avisarte que un idiota, un imbécil, me robó la SIM y logró hackear mi cuenta de Twitter. Solo para avisarte.»

El caso de AJ Styles no es único, ya que otras Superestrellas como Asuka o Nick Aldis también denunciaron esta situación en el pasado, cuando vieron actividad inusual en sus cuentas de X. En todo caso, es bueno saber que el luchador ya se encuentra trabajando en recuperar su cuenta.