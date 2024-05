AJ Styles habló con Will Ospreay sobre unirse a WWE

Cuando estaba valorando si unirse a AEW, WWE o continuar en NJPW, Will Ospreay llamó por teléfono a AJ Styles para que lo ayudara a decidirse. Hablando recientemente con Irish Wrestling and Entertainment, «The Phenomenal One» fue preguntado por esa conversación con el ahora All Elite.

► AJ Styles habló con Will Ospreay

«Bueno, es complicado mantener mi atención en lo que debo centrarme. En este momento, mi enfoque está en WWE. Estoy pendiente de lo que sucede con mi propia familia, así que me resulta difícil prestar atención a lo que ocurre fuera de eso. Pero, sí, por supuesto, ¿por qué no querría que algunos de los mejores talentos del mundo vinieran a WWE?

«Quiero decir, creo que son excelentes chicos. Escucha, si alguno de ellos fuera una persona desagradable, probablemente lo habría contactado para ver si está interesado en venir aquí, si podemos llegar a un acuerdo con él. Pero, considero que son grandes talentos, y hay muchos por ahí. Solo es cuestión de tiempo antes de que nos pongamos en contacto con ellos.»

