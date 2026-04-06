AJ Styles habla de porque dejó de usar el Spiral Tap

El legendario AJ Styles fue claro al hablar sobre uno de los movimientos más espectaculares de su repertorio: el Spiral Tap. Por mucho tiempo antes de su retiro, el Fenomenal dejó de utilizar este movimiento; sin embargo, se desconocía por qué.

Durante su participación en el podcast The Phenomenally Retro, el veterano no dudó al ser cuestionado sobre si aún podía realizarlo.

► El desgaste físico pasa factura a AJ Styles

Styles explicó que la razón principal no tiene que ver con su condición física general, sino con la movilidad de su cuello tras años de castigo en el ring.

“No es que mi cuello se esté cayendo, pero ya no tengo el rango de movimiento necesario para girar en el aire y aterrizar como antes”, detalló.

Spiral Tap | AJ Styles -> Donovan Morgan (2002.03.02) ECWA 6th Annual Super 8 pic.twitter.com/UuxRl2dfMB — Ryan (ThunderFilez) (@ThunderFilez) July 19, 2025

El movimiento requería una combinación precisa de salto, rotación y coordinación, algo que con el paso del tiempo se vuelve más difícil de ejecutar.

► El Spiral Tap, un sello de la carrera de AJ Styles

El Spiral Tap fue uno de los movimientos que definieron a Styles durante su etapa en TNA, donde se consolidó como uno de los luchadores más espectaculares del mundo.

A pesar de no contar con un físico imponente, su habilidad aérea lo convirtió en una figura única dentro de la industria. Este movimiento en particular se volvió un distintivo que marcó una era en su trayectoria, aunque poco a poco tuvo que dajarlo a un lado y buscar nuevas movidas.

► Una leyenda que reconoce el paso del tiempo

A sus 48 años, Styles reconoció que tras una larga carrera en la lucha libre, terminó bastante lastimado, aunque logró retirarse aún con muchas de sus capacidades y sin tantas lesiones.