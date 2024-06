AJ Styles fingió su retiro y atacó a Cody Rhodes

La más reciente edición de SmackDown presentada por WWE cerró a lo grande. AJ Styles la semana pasada le pidió a Nick Aldis, gerente general de SmackDown, otra oportunidad por el Campeonato Indisputable WWE de Cody Rhodes.

Pero, Aldis se la negó argumentando que ya había tenido una y no había podido ganar el título. Que si quería otra, tenía que ganársela y que eso le tomaría tiempo. Styles le respondió que tiempo era lo que ya no tenía.

Pues bien, esta noche en SmackDown, Styles cerró el show anunciando que se retiraba porque quería priorizar estar con su familia, por encima de su carrera en la lucha libre profesional.

"Maybe I stay at home and be a phenomenal father."

En medio de lágrimas, hizo el Two Sweet con Luke Gallows y Karl Anderson y luego, Cody apareció para agradecerle por darle una de sus mejores luchas en el evento premium Backlash 2024 France.

Cody le elevó el brazo a Styles, pero en medio de la algarabía, este lo atacó con un tremendo lazo al cuello, lo sacó del ring y lo remató con su Styles Clash sobre las escaleras metálicas para cerrar la función. Ya veremos de qué manera La Pesadilla Americana busca venganza de El Fenomenal.

WHAT THE?!@AJStylesOrg lured @CodyRhodes here to attack him! 🤯#SmackDown pic.twitter.com/58cxwXlr7Y

— WWE (@WWE) June 1, 2024