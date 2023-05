AJ Styles explica la agonía que vivió durante su lesión

AJ Styles estuvo varios meses alejado de la programación de la WWE debido a una fractura de tobillo, el cual en su momento indicó que no requería cirugía, y recién volvió durante el reciente WWE Draft, trayendo consigo a sus compañeros de The OC para SmackDown.

► AJ Styles sufrió la lesión más complicada de su carrera

El ex Campeón WWE no suele sufrir lesiones tan prolongadas a lo largo de su carrera, siendo esta última la más complicada que le ha tocado afrontar. Durante una aparición reciente en WWE The Bump, AJ Styles explicó cómo fue su dura experiencia con la lesión en su tobillo.

“Sé esto, no quiero volver a usar una bota… usar muletas otra vez, eso es terrible, a nadie se le debería permitir tener que hacer eso, así que Siento mucha más simpatía por las personas que usan muletas. Lo odiaba. Odiaba no poder hacer lo que quería hacer cuando quería hacerlo. Me molestaba muchísimo. Era una agonía para mí”.

Styles luego dijo que “regresar es como andar en bicicleta”, y que pasó cuatro meses pensando en volver al ring, bastante ansioso de reunirse nuevamente con su equipo.

The Phenomenal One fue reclutado por SmackDown y hará su regreso oficial al ring este viernes cuando se enfrente ante Rey Mysterio y Edge en una inédita triple amenaza, cuyo ganador buscará una oportunidad por convertirse en el Campeón Mundial de Peso Completo, aunque previamente se tendrá que enfrentar ante el ganador de la otra lucha de triple amenaza que se llevará a cabo en el mismo programa.