AJ Styles estrenaría nuevo tema musical para WrestleMania 40

La creciente disputa entre LA Knight y AJ Styles llegó a un punto de ebullición en el último episodio de SmackDown, con Knight organizando una invasión de la casa de Styles, que tuvo como consecuencia su arresto, aunque el Fenomenal no presentó cargo alguno. Ambos se enfrentarán en un combate en WrestleMania, que promete sacar chispas.

► AJ Styles ha utilizado el mismo tema musical desde el 2016

AJ Styles hizo su debut en la WWE en Royal Rumble 2016, y desde entonces, cada una de sus entradas lo ha hecho con su tema musical «They Don’t Want None», e incluso tiene una camiseta con el mismo lema y que actualmente está promocionando. Sin embargo, durante un reciente evento de firma de Fanatics Live «The Phenomenal One» insinuó la posibilidad de que próximamente debutará con un nuevo tema musical de entrada; de hecho, incluso bromeó con los fanáticos sugiriendo que podrían sorprenderse con lo que escuchen en WrestleMania, explicando que su tema actual puede no alinearse con su personalidad actual.

“Te sorprenderá cuando llegue WrestleMania en lo que respecta a la música. No dejar que el gato salga de la bolsa. Es grande porque mi música es increíble, pero no encaja con el AJ Styles que la gente está viendo en este momento”.

AJ Styles también se negó a aparecer en el episodio de esta semana de Friday Night SmackDown después de que LA Knight invadiera su casa la semana pasada. No obstante, eso no necesariamente implica de que la rivalidad entre ambos no vaya a progresar, ya que WWE ha empleado formas bastante creativas en el pasado.